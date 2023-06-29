«Крап, закрой #####, пожалуйста». Федос ответил на подкол хавбека 2Drots по поводу пропущенного гола в полуфинале

Федос рассказал, как отреагировал на подкол Крапа по поводу пропущенного гола.

« » Федоса проиграл 2Drots в полуфинале (0:1). Единственный гол в концовке первого тайма забил Слон.

«Я выходил из отеля в 7:30 утра, в лобби тусили чуваки из разных команд.

Когда я садился в такси, Крап окрикнул меня и сказал: «Федос, ты мышей ловишь, что ли? Мяч прямо в тебя летел, а ты такую херню пускаешь».

Я прям охренел и ответил ему: « , закрой #####, пожалуйста». Сел в такси и уехал.

Он меня удивил. Ладно, когда такое может сделать болельщик, но когда это делает человек, который играет в футбол… Это меня удивило.

Из неожиданного – мне написал Вася Уткин. Написал, что в моменте с голом я сыграл не суперудачно, но на турнире в целом я был красавчиком. Это было неожиданно, ведь мы не так часто переписываемся с Васей», – сказал вратарь «Амкала».