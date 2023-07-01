Белка: «Сыч остается в 2Drots, скорее всего. Тренер вратарей «Родины» говорит, что он хороший, но смущает рост»

Белка сообщил, что Дмитрий Сычев, вероятно, останется в 2Drots.

: «Сыч неделю тренировался с «Родиной», был на первых сборах. Пришло ему предложение, по-моему, как раз через Диму Тарасова и Текилу.

Он поехал, потренировался и сейчас пока пауза. Неизвестно, что будет. Но, по моим прогнозам и информации, скорее всего, Сыч остается в 2Drots».

Лога: «Мы не можем говорить прямо? Просто на прошлой тренировке ему пришло сообщение, что нет. Он после тренировки сказал: «Родина» – минус». Ему сказали «нет».

Белка: «Вот мы были в Казани, я последний раз с ним общался. Там говорили, что, по словам тренера вратарей, в целом, он хороший, но его смущает рост».

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев проходил просмотр в «Родине» из Первой лиги.

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