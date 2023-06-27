Мостовой о медиакомандах в Кубке России: «Поиграли они, дальше что? Нельзя смешивать виды спорта, это унижение»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Родина Москва 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights Медиафутбол

Александр Мостовой высказался об участии медиакоманд в Кубке России.

– Как вы относитесь к участию медийных команд в Кубке?

– Конечно, нельзя смешивать профессиональный и медийный футбол. У нас все смешивается, что мы уже путаемся. Во всех определениях, которые делали наши величайшие спортсмены, будь то футболисты, хоккеисты, баскетболисты. Уже начинают мешать баскетбол с баскетболом 3х3 , футбол сравнивают с пляжным футболом. Это унижение. Есть виды спорта – вот, пожалуйста. Изначально говорил, что нельзя это смешивать.

Другое дело, что в прошлом году попробовали их в Кубке. Ну, поиграли они, что дальше? Я посмотрел, в «Чертаново», которое они обыграли – самому старшему был 21 год. Просто тем самым ты ставишь в затруднительное положение людей, которые занимаются профессиональным спортом. Ни хрена себе! Мы занимаемся, а тут не надо заниматься, набрал подписчиков и играешь, да? Это тоже неправильно.

Вошли они в Кубок, пускай играют. А что здесь такого? В том году играли – одни вылетели на 1/128-й, другие на 256-й. Ну и что?

Просто не надо забывать, что в тех же 2Drots все ребята занимались футболом. Я же окунулся в это. Что именно этим ребятам мешало заиграть в «Динамо», «Спартаке», ЦСКА? Чего вы не заиграли-то?

– В Кубке России в этом сезоне сыграют финалисты Winline Медиалиги. Еще одна команда получит уайлд-кард. Справедливо ли это?

– По-футбольному, конечно, нет. Мы берем европейские чемпионаты, в Англии 5-10 дивизионов. Тоже много непрофессиональных, но они через какие-то турниры показываются, во Франции или в Испании. Но они же по спортивному принципу идут, а не потому что у кого-то там много подписчиков, – сказал Мостовой в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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13 комментариев

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Aleksey Yashin
Что делать, чтобы не было похмелья?
Мостовой: Нельзя смешивать!
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Ya Tolik
А в чем разница футбола и футбола?
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arspurs9
Разве когда они играли в кубке в прошлом году, были разные виды спорта или что?
Зато люди наглядно показали распил бабла на примере одной городской команды. Полагаю, там полетели некоторые головы после публичного унижения на Матч ТВ.
+4
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Roman Araslanov
Это всё потому что медиакоманду Fight Nights которую тренирует царь не пригласили. Поэтому и бесится)
+3
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Karel
В 256 стадии - 512 команд. В 128-ой - 256 команд.
Какая проблема-то допустить до участия всего 3 медаийные команды, причем известные на всю страну ?

Главное, что бы по футбольным правилам играли, а не по тем, что в медиафутболе. Так вроде "играть по медийным правилам" вопрос никто не ставит.
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Вася Жучкин
Что конкретно унизительно? То, что любители играют с профессионалами и даже иногда их обыгрывают? Может тогда профессионалам нужно поменьше оскорбляться и получше играть, чтобы не проигрывать любителям?
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damondiamond
ни день без царя
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Viatcheslav Kuritsyn
Ну поиграл я в Сельте, дальше что?
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QWertY
Ответ Ya Tolik
А в чем разница футбола и футбола?
Ну узнаешь ты разницу, а дальше то что?
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Фан Рубина
Пусть участвуют, если есть соответствующий отборочный турнир. Вопрос лишь в том - из остальных отборочных турниров тоже пускают по 2 команды или всё же по одной? Если только из медиашлака пускают по 2 - лишняя причина желать им вылета побыстрее.

Ну и уайлд-карды, если таковые нужны, чтобы сделать число участников удобным для деления и сетки, должны разыгрываться на открытой лотерее между пулом команд со всей страны.
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Фан Рубина
Ответ Ya Tolik
А в чем разница футбола и футбола?
В футболе.
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