Дмитрий Сычев: «Я хочу остаться в «Родине». По некоторой информации, тренерский штаб мной доволен»

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Дмитрий Сычев высказался о просмотре в «Родине» из Первой лиги.

«Просмотр в «Родине» мне очень зашел. Тренировки мне напомнили времена в Сербии, когда я там тренировался. Адаптация прошла успешно, коллектив принял безумно тепло, тренерский штаб тоже.

Когда вернусь в Москву, будем общаться дальше. Вроде, по некоторой информации, мной доволен тренерский штаб и, в частности, директор команды. Главное работать, это все же просмотр, тут нет гарантий.

Честно, наверное, я хочу остаться в «Родине», но тут все зависит от многих факторов, надо понять, потяну ли я или нет. Как показала практика, я не выпадаю из картины, не порчу ее.

Будем смотреть после прилета, свяжутся со мной или нет. Мне сказали «на связи», не говорили, что ждем на следующей тренировке. Мне пока достаточно на данный момент, все мысли об МФЛ», – сказал голкипер 2Drots.

Вратарь 2Drots Сычев находится на просмотре в команде Первой лиги «Родина»

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