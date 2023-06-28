«КАМАЗ» предложил контракт хавбеку 2Drots Фартуне по схеме «1+2» и намерен закрыть сделку на текущей неделе
«КАМАЗ» готов подписать контракт с Борисом Фартуной на текущей неделе.
В «КАМАЗе» Бориса рассматривают на позиции инсайда.
Хавбек 2Drots Фартуна проходит просмотр в «КАМАЗе». 22-летний полузащитник выступает за медиафутбольный клуб 2Drots. В текущем сезоне Winline Медиалиги Борис провел семь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.
«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.
3 комментария