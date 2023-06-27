«Родина Медиа» вышла в финал Медиалиги, значит, заслужено будут играть». Дьяков о выходе команды Тарасова в Кубок России

Виталий Дьяков высказался о выходе «Родины Медиа» в Кубок России .

– Уже известно, что точно в Кубке России сыграют финалисты Winline Медиалиги. Достойна ли «Родина Медиа» участия в кубке?

– Раз «Родина Медиа» вышла в финал Медиалиги, значит, заслужено будут играть в Кубке России. Достойны, выйдут и сыграют. Там есть бывшие футболисты, такие как Дима Тарасов, есть менее известные. Люди все прошедшие школу, академию. В футбол играть имеют, в любом случае.

– В кубке уже и так играет профессиональная «Родина». Справедливо ли, что «Родина Медиа» тоже сыграет, ведь обычно другие команды из структуры клуба не играют в Кубке?

– Медиафутбол не совсем связан с профессиональным. Они, я думаю, вообще особо никак не соприкасаются с «Родиной», которая играет в Первой лиге. Может как-то финансово помогают, не знаю на 100%.

Но будем объективны, вряд ли «Родина Медиа» сможет дойти до стадии, где сыграет с командами Премьер-лиги. Ну, несколько матчей могут сыграть с командами Второй лиги, но дальше будет тяжело пройти. Но могу ошибаться. Пусть участвуют, почему нет?, – рассказал экс-футболист «Ростова», «Динамо» и «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Путевку в кубок получат три медиафутбольные команды – 2Drots и «Родина Медиа» (как финалисты), а также еще одна команда получит уайл-кард.

«Родина Медиа» – команда Дмитрия Тарасова и продюсера Текилы.

Виталий Дьяков сейчас выступает за медиафутбольный клуб «Деньги».