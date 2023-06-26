Каряка о медиакомандах в Кубке России: «В чем минус, если на «Амкал» – 2Drots было 15 тысяч зрителей?»

Теги Спартак Дмитрий Тарасов Андрей Каряка ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Андрей Каряка высказался об участии медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Готова ли команда к Кубку России? Будет ли какое-то усиление под этот турнир?

– Пока рано об этом говорить. Самые первые мысли – это, конечно, финал против 2Drots 1 июля, пока только об этом думаю. О Кубке, если честно, не задумывался. Приятно, что попали. Посмотрим после сезона, что делать.

– С кем бы хотели сыграть из топ-клубов в Кубке России?

– С любой командой. Хотелось бы, конечно, добраться до клубов высшей лиги, но это очень сложно.

– А если доберетесь, с кем бы хотели?

– Со «Спартаком», почему нет? (Смеется)

– Участие медиакоманд в Кубке России – это плюс для российского футбола или минус?

– Минус в чем, если вчера на полуфинале «Амкал» – 2Drots было 15 тысяч зрителей, а в прямом эфире смотрело 200 тысяч человек? Понятно, что «Родина Медиа» – молодая команда, мы пока ищем свою аудиторию, работаем над этим.

Пока нам сложно конкурировать с 2Drots и «Амкалом» в этом плане. Мы же будем на ранних стадиях играть, ничего в этом плохого не вижу. Молодые ребята тоже хотят проявить себя, почему нет? Они это заслужили. Плохого точно в этом ничего не вижу. Что в этом плохого, если на стадию 1/256 финала Кубка придут поболеть 10 тысяч болельщиков, на тех же 2Drots или «Амкал».

На игры «Родина Медиа» сложно будет собрать столько зрителей, но мало ли, у нас будет выезд где-нибудь, где на нас захотят посмотреть. Поэтому плохого в этом точно ничего не вижу, – сказал главный тренер «Родины Медиа».

В первом матче 1/2 финала турнира «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» (3:0). 2Drots и «Родина Медиа» уже играли в финале 2-го сезона Медиалиги. В той встрече «дроты» обыграли команду Текилы и Дмитрия Тарасова в серии буллиталити и стали двукратными чемпионами МФЛ. Финал Медиалиги пройдет 1 июля на стадионе «Лужники». 

«Родина Медиа» и 2Drots, как финалисты Winline Медиалиги, сыграют в Кубке России. Еще одна медийная команда получит уайлд-кард от РФС.

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12 комментариев

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Илнур Кара
Ответ blaugrano
Минус в клоунах, не забивающих с полуметра в пустые ворота.
Это ты про Баженова в матче с Крыльями ? Эх я тоже помню тот 2011год
+4
-2
+2
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Oleg Olegov
Минус в том, что это была шляпа полная, и к игре Футбол это не имело никакого отношения
+7
-6
+1
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blaugrano
Минус в клоунах, не забивающих с полуметра в пустые ворота.
+3
-3
0
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Hitgoe Himgob
фан уйди введите и будет тысяча
0
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NOOhr
+ медиакоманд отсутствие фан-уйди… Введите его на их матчах и трибуны попустеют(
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Гаврила Ардалионович
Минус в том, что "любит наш народ всякое г"
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ЦСКА1960
А у нас основной критерий это количество зрителей, или спортивная составляющая?
Если будут играть 2 команды голых девок, то зрителей будет целый стадион. Но это не значит, что это уровень кубка России.
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Драпежник
Ответ Oleg Olegov
Минус в том, что это была шляпа полная, и к игре Футбол это не имело никакого отношения
А в 1/256 в кубке играют лучше чем команды медиафутбола и уж там глаз не оторвать от их игры ? :)
+2
-2
0
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blaugrano
Ответ Илнур Кара
Это ты про Баженова в матче с Крыльями ? Эх я тоже помню тот 2011год
Совсем разные эпизоды. У Баженова хоть какое-то оправдание есть в виде подскочившего на кочке мяча.
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0
0
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Илнур Кара
Ответ blaugrano
Совсем разные эпизоды. У Баженова хоть какое-то оправдание есть в виде подскочившего на кочке мяча.
Профессиональный игрок . 200с лишним игр в премьер лиге . Дааа, действительно кочка это уважительная причина)
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