Каряка о медиакомандах в Кубке России: «В чем минус, если на «Амкал» – 2Drots было 15 тысяч зрителей?»

Андрей Каряка высказался об участии медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Готова ли команда к Кубку России? Будет ли какое-то усиление под этот турнир?

– Пока рано об этом говорить. Самые первые мысли – это, конечно, финал против 2Drots 1 июля, пока только об этом думаю. О Кубке, если честно, не задумывался. Приятно, что попали. Посмотрим после сезона, что делать.

– С кем бы хотели сыграть из топ-клубов в Кубке России?

– С любой командой. Хотелось бы, конечно, добраться до клубов высшей лиги, но это очень сложно.

– А если доберетесь, с кем бы хотели?

– Со «Спартаком», почему нет? (Смеется)

– Участие медиакоманд в Кубке России – это плюс для российского футбола или минус?

– Минус в чем, если вчера на полуфинале «Амкал» – 2Drots было 15 тысяч зрителей, а в прямом эфире смотрело 200 тысяч человек? Понятно, что «Родина Медиа» – молодая команда, мы пока ищем свою аудиторию, работаем над этим.

Пока нам сложно конкурировать с 2Drots и « » в этом плане. Мы же будем на ранних стадиях играть, ничего в этом плохого не вижу. Молодые ребята тоже хотят проявить себя, почему нет? Они это заслужили. Плохого точно в этом ничего не вижу. Что в этом плохого, если на стадию 1/256 финала Кубка придут поболеть 10 тысяч болельщиков, на тех же 2Drots или «Амкал».

На игры «Родина Медиа» сложно будет собрать столько зрителей, но мало ли, у нас будет выезд где-нибудь, где на нас захотят посмотреть. Поэтому плохого в этом точно ничего не вижу, – сказал главный тренер « ».

В первом матче 1/2 финала турнира «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» (3:0). 2Drots и «Родина Медиа» уже играли в финале 2-го сезона Медиалиги. В той встрече «дроты» обыграли команду Текилы и Дмитрия Тарасова в серии буллиталити и стали двукратными чемпионами МФЛ. Финал Медиалиги пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».

«Родина Медиа» и 2Drots, как финалисты , сыграют в Кубке России. Еще одна медийная команда получит уайлд-кард от РФС.

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