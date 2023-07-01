Станислав Минин: «Дроты» – это «Реал» медиафутбола. Что бы не случалось, важные матчи они вытащат»

Станислав Минин высказался о причинах успеха 2Drots.

– Кто вам симпатичнее – 2Drots или « »?

– За 2D болеет мой сын. Расстраивается, если они проигрывают. Это я могу сказать. А я комментатор, мне не нужно ни за кого болеть, тем более в финале. Скажу лишь, что мне обе команды нравятся.

– Как считаете, в чем сила 2Drots? За счет чего они выходят в финал третий сезон подряд?

– «Дроты» – это «Реал» медиафутбола. Что бы с ними не случалось, важные матчи они вытащат. Или покажут в них лучший футбол.

Команда с распределенным лидерством. То есть лидеры есть в каждой линии. Очень сложно лишить такую команду шансов.

Ну и тренерская работа. Викторович [ ] знает этих ребят. У них отработанный алгоритм подготовки.

– Финал пройдет в «Лужниках». Это сигнал, что медийный футбол выходит на новый уровень?

– Это знак, что из медиафутбола можно сделать зрелище для десятков тысяч людей. А – очень хороший менеджер. Умеет добиваться того, чего хочет, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Сегодня 2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финале Winline Медиалиги. Игра пройдет на БСА «Лужники». Начало матча – 20:30 (мск).

Финальный матч 3-го сезона прокомментируют Станислав Минин и Карен Адамян. Об этом Карен сообщил в своем телеграм-канале

Медиафутбольная империя против команды Тарасова – все о финале Winline Медиалиги в «Лужниках»