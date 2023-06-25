14 500 билетов реализовано на утро игрового дня матча «Амкал» – 2Drots в полуфинале Wilnline Медиалиги

Теги болельщики Ак Барс Арена Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил о количестве проданных билетов на полуфиналы Winline Медиалиги.

3 800 билетов реализовано на матч «Бей Беги» с «Родиной Медиа».

14 500 билетов продано на игру грандов медиафутбола «Амкал» – 2Drots.

Количество билетов реализовано на утро 25 июня.

Билеты на матч можно приобрести по цене от 50 до 100 рублей.

Встречи пройдут в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, «Бей Беги» с «Родиной Медиа» сыграют в 15:00, начало игры «Амкал» – 2Drots – в 19:30 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» – две популярнейшие медийные футбольные команды в России.

5500 билетов продано за сутки на матч 2Drots – «Амкал». Он пройдет в Казани на «Ак Барс Арене»

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1 комментарий

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Кирилл.С-Пб
Куда фанайди смотрит?
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