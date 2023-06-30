Осипов о третьем финале МФЛ для 2Drots: «Игроки понимают ценность нахождения в команде, «эмблема» для них не просто штамп»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов объяснил причины выхода 2Drots в финал Winline Медиалиги третий раз подряд.

«В финале буду болеть за хороших знакомых в составах обеих команд. В каждой команде есть люди, к кому испытываю человеческую симпатию и буду рад их победе, а также буду переживать их поражение.

Если ты в финале, то достоин этого в равной степени. Тем более, обе команды прошли путь почти одинаковый. Сначала невнятное начало, потом отличный плей-офф. Обе команды неспроста играют друг с другом второй финал подряд.

В чем секрет 2Drots? Это команда, в которой один из самых классных микроклиматов, парни называют давно себя семьей. Игроки понимают ценность нахождения в команде, «эмблема» для них не просто штамп. Викторович – топовый тренер с авторитетом и пониманием футбола, руководители – одни из создателей индустрии, состав обученный и мастеровитый.

Армия болельщиков на трибунах и в онлайне. Все это факторы, которые делают 2D особенными, отсюда и результат – третий финал подряд, а может и чемпионство», – сказал президент Медиалиги корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финале Winline Медиалиги, «Амкал» сыграет с «Бей Беги» в матче за 3-е место

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