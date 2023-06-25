15 тысяч человек пришли на полуфинал Медиалиги «Амкал» – 2Drots на «Ак Барс Арене» в Казани
Более 15 тысяч зрителей посетили полуфинальный матч Winline Медиалиги.
Это подтвердил глава Медиалиги Николай Осипов.
Данные еще могут обновляться, так как зрители продолжают приходить на стадион.
Сейчас проходит матч грандов медиафутбола. 2Drots ведут после первого тайма – 1:0.
Победитель пары встретится в финале турнира с «Родиной Медиа». Встреча пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».
2Drots и «Амкал» – две популярнейшие медийные футбольные команды в России.
14 500 билетов было продано на утро дня матча «Амкал» – 2Drots в полуфинале Wilnline МФЛ. Он пройдет на «Ак Барс Арене»
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