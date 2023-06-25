15 тысяч человек пришли на полуфинал Медиалиги «Амкал» – 2Drots на «Ак Барс Арене» в Казани

Теги Лужники рекорды Ак Барс Арена Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Более 15 тысяч зрителей посетили полуфинальный матч Winline Медиалиги.

Это подтвердил глава Медиалиги Николай Осипов.

Данные еще могут обновляться, так как зрители продолжают приходить на стадион.

Сейчас проходит матч грандов медиафутбола. 2Drots ведут после первого тайма – 1:0.

Победитель пары встретится в финале турнира с «Родиной Медиа». Встреча пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».

2Drots и «Амкал» – две популярнейшие медийные футбольные команды в России.

14 500 билетов было продано на утро дня матча «Амкал» – 2Drots в полуфинале Wilnline МФЛ. Он пройдет на «Ак Барс Арене»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
utsh44psmr
Каникулы
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стаут
Ответ dreamstep
Печально что на команды РПЛ/ФНЛ ходят меньше, а тут московские блогеры приехали 15к.
Любит наш народ всякие амкалы
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Домашняя посещаемость Торпедо за 10 лет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giallo-verde
Больше чем на Рубин ходит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
На Рубин меньше ходят кстати. Но пивные животы всё будут говорить что «Медиафутбол-дно»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ dreamstep
Печально что на команды РПЛ/ФНЛ ходят меньше, а тут московские блогеры приехали 15к.
2дротс и Амкал - самые популярные команды медиафутбола, на другие я так понимаю особо не ходят. В РПЛ на Зенит Спартак пришло бы тысяч 60
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ Стаут
Любит наш народ всякие амкалы
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий