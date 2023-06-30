Почти 20 тысяч билетов продано на финал и матч за 3-е место Winline Медиалиги в «Лужниках»

На решающие матчи 3-го сезона Winline Медиалиги продано практически 20 тысяч билетов.

Об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов.

Финал и матч за 3-е место пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

В игре за бронзовые медали встретятся «Амкал» и «Бей Беги», а за трофей поборются 2Drots и «Родина Медиа».

Матч «Амкал» – «Бей Беги» начнется в 17:00 по московскому времени, игра 2Drots – «РМ» – в 20:30.

Также стало известно, что «Лужники» и Медиалига договорились: теперь стадион является домашней ареной финалов весенних сезонов МФЛ.