Почти 20 тысяч билетов продано на финал и матч за 3-е место Winline Медиалиги в «Лужниках»
На решающие матчи 3-го сезона Winline Медиалиги продано практически 20 тысяч билетов.
Об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов.
Финал и матч за 3-е место пройдут в Москве на стадионе «Лужники».
В игре за бронзовые медали встретятся «Амкал» и «Бей Беги», а за трофей поборются 2Drots и «Родина Медиа».
Матч «Амкал» – «Бей Беги» начнется в 17:00 по московскому времени, игра 2Drots – «РМ» – в 20:30.
Также стало известно, что «Лужники» и Медиалига договорились: теперь стадион является домашней ареной финалов весенних сезонов МФЛ.
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