Хантер о «Родине Медиа» в Кубке России: «Я рад, что мы можем осуществить мечту Саши Текилы»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Андрей Титов Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Андрей Титов высказался о попадании «Родины Медиа» в следующий Фонбет Кубок России.

«Для меня Кубок России не в новинку. Если не ошибаюсь, у меня в Кубке больше всего забитых мячей за мою профессиональную карьеру. Интересно эту историю пройти именно с медийной командой. Я рад, что мы можем осуществить мечту Саши Текилы.

Для ребят, кто никогда не был в профессиональном футболе, это что-то из ряда фантастики. Не важно, с кем мы встретимся в первой стадии, но для ребят это будет что-то новое и интересное», – сказал форвард «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

Хантер за своб профессиональную карьеру провел 7 матчей в Кубке и забил 4 гола.

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