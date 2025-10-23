3

«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе». Президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них

Некит предложил «Акрону» сыграть против 2Drots.

«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе!

Уважаемый ФК «Акрон» и Артем Дзюба! Давайте устроим футбольный праздник для Тольятти, Самары и всех ближайших городов!

У нас ведь реально много общего:

– обе команды молодые и успешные;

– Дзюба давал пинок по заднице «Амкалу», как и мы;

– амбициозные президенты по обе стороны;

– и главное – в составах игроки сборной России ЧМ-2018, которая влюбила в себя миллионы: Дзюба против Кудряшова», – заявил президент 2Drots.

Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что клуб готов провести матч с командой WINLINE Медиалиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoФедор Кудряшов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
Константин Клюшев
logoНекит 2Drots
