«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе». Президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них

Некит предложил «Акрону» сыграть против 2Drots.

«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе!

Уважаемый ФК «Акрон» и Артем Дзюба ! Давайте устроим футбольный праздник для Тольятти, Самары и всех ближайших городов!

У нас ведь реально много общего:

– обе команды молодые и успешные;

– Дзюба давал пинок по заднице «Амкалу », как и мы;

– амбициозные президенты по обе стороны;

– и главное – в составах игроки сборной России ЧМ-2018, которая влюбила в себя миллионы: Дзюба против Кудряшова », – заявил президент 2Drots.

Ранее генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев сообщил , что клуб готов провести матч с командой WINLINE Медиалиги .