«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе». Президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них
Некит предложил «Акрону» сыграть против 2Drots.
«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе!
Уважаемый ФК «Акрон» и Артем Дзюба! Давайте устроим футбольный праздник для Тольятти, Самары и всех ближайших городов!
У нас ведь реально много общего:
– обе команды молодые и успешные;
– Дзюба давал пинок по заднице «Амкалу», как и мы;
– амбициозные президенты по обе стороны;
– и главное – в составах игроки сборной России ЧМ-2018, которая влюбила в себя миллионы: Дзюба против Кудряшова», – заявил президент 2Drots.
Ранее генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что клуб готов провести матч с командой WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
