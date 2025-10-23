Манна о редком попадании в стартовый состав: «Не понимаю, от чего отталкивается тренерский штаб и почему я получаю такое количество игрового времени»

Манна не понимает, почему стал реже попадать в стартовый состав 2Drots.

– Тебя парит, что ты стал реже появляться в стартовом составе?

– 50 на 50. С одной стороны, появилась мотивация больше работать, задумываться о чем-то другом, помимо футбола. Появилась пища для размышлений.

С другой стороны, хочется чаще и больше играть. Если взять последние игры, то я не понимаю, от чего отталкивается тренерский штаб и почему я получаю такое количество игрового времени», – сказал хавбек 2Drots.

В WINLINE Кубке Лиги Манна вышел в стартовом составе 2Drots в двух из шести матчей.