Гендир «Родины» Архипов: «Родина Медиа» не аффилирована с профессиональной командой. Они могут участвовать в Кубке»

Константин Архипов сообщил, что «Родина Медиа» сможет принять участие в Кубке России.

– « » не аффилирована с профессиональной командой. Мы выступаем как партнеры, позволили им использовать название, общаемся, помогаем друг другу. Даем им инфраструктуру, но фактически и юридически они никак не аффилированы.

– Получается, могут без препятствий участвовать в Кубке России?

– Да, конечно.

– Ребята из дубля были там?

– Нет, если только в аренде те футболисты, которые не получали игрового времени. Знаю, что мы взяли у них во вторую команду вратаря Швагирева, – сказал генеральный директор «Родины».

Команда Текилы и обыграла в полуфинале «Бей Беги» Джикии и Соболева и вышла в финал , где сыграет с 2Drots.

Финал Медиалиги пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».

Напомним, финалисты МФЛ будут выступать в розыгрыше Фонбет Кубка России, а одна команда получит уайлд-кард.

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