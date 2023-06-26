Гендир «Родины» Архипов: «Родина Медиа» не аффилирована с профессиональной командой. Они могут участвовать в Кубке»
Константин Архипов сообщил, что «Родина Медиа» сможет принять участие в Кубке России.
– «Родина Медиа» не аффилирована с профессиональной командой. Мы выступаем как партнеры, позволили им использовать название, общаемся, помогаем друг другу. Даем им инфраструктуру, но фактически и юридически они никак не аффилированы.
– Получается, могут без препятствий участвовать в Кубке России?
– Да, конечно.
– Ребята из дубля были там?
– Нет, если только в аренде те футболисты, которые не получали игрового времени. Знаю, что мы взяли у них во вторую команду вратаря Швагирева, – сказал генеральный директор «Родины».
Команда Текилы и Дмитрия Тарасова обыграла в полуфинале «Бей Беги» Джикии и Соболева и вышла в финал Winline Медиалиги, где сыграет с 2Drots.
Финал Медиалиги пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».
Напомним, финалисты МФЛ будут выступать в розыгрыше Фонбет Кубка России, а одна команда получит уайлд-кард.
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