Финал 3-го сезона Winline Медиалиги пройдет в «Лужниках» 1 июля
Финал третьего сезона Winline Медиалиги состоится на стадионе «Лужники».
Официальная презентация места проведения финального матча МФЛ прошла на «Ак Барс Арене» в Казани перед стартом полуфинального матча «Амкал» – 2Drots.
Первым финалистом Медиалиги стала «Родина Медиа». Команда Текилы и Дмитрия Тарасова обыграла в полуфинале «Бей Беги» (3:0).
Второй финалист определится в паре грандов медиафутбола «Амкал» – 2Drots.
Финал турнира состоится 1 июля.
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