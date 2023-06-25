Финал 3-го сезона Winline Медиалиги пройдет в «Лужниках» 1 июля

Финал третьего сезона Winline Медиалиги состоится на стадионе «Лужники».

Официальная презентация места проведения финального матча МФЛ прошла на «Ак Барс Арене» в Казани перед стартом полуфинального матча « » – 2Drots.

Первым финалистом стала « ». Команда Текилы и обыграла в полуфинале « » (3:0).

Второй финалист определится в паре грандов медиафутбола «Амкал» – 2Drots.

Финал турнира состоится 1 июля.