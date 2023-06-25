Финал 3-го сезона Winline Медиалиги пройдет в «Лужниках» 1 июля

Теги Дмитрий Тарасов Лужники Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Финал третьего сезона Winline Медиалиги состоится на стадионе «Лужники».

Официальная презентация места проведения финального матча МФЛ прошла на «Ак Барс Арене» в Казани перед стартом полуфинального матча «Амкал» – 2Drots.

Первым финалистом Медиалиги стала «Родина Медиа». Команда Текилы и Дмитрия Тарасова обыграла в полуфинале «Бей Беги» (3:0).

Второй финалист определится в паре грандов медиафутбола «Амкал» – 2Drots. 

Финал турнира состоится 1 июля. 

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5 комментариев

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Денис Смирнов
Ответ i am better
получается оба финалиста квалифицируются на кубок России?
Да! Оба финалиста + еще одна команда получит уайлд-кард от РФС
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i am better
получается оба финалиста квалифицируются на кубок России?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Никита Волков
Что ЭТО делает в футбольной ветке?
Футбол на футбольной ветке, что не так?
+2
-2
0
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