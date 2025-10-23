Осипов о стадионе Медиалиги: «Поле готово для игры в футбол. Жду с предвкушением весну. Львиную долю матчей будем играть у себя»

Николай Осипов сообщил, что поле стадиона Медиалиги готово для игры в футбол.

«Был на стадионе Медиалиги. Вчера подписали документы, приняли поле. Оно полностью готово для игры в футбол. Осталось поставить только ворота.

Стадион ждет весны, потому что нам осталось установить трибуну и провести небольшую легкую косметику в административных помещениях, где нужно установить мебель, всякие мелочи.

Мы хотели сделать стадион адаптированным под потребности лиги. У нас будет четыре раздевалки. Будет классное место для просмотра матчей для приглашенных гостей лиги. Поэтому у нас есть веранда и эксплуатируемая кровля. Это будет лучшим местом для просмотра футбола с высоты трехэтажного дома, в районе, где будет стоять тактическая камера. Ты будешь смотреть футбол так, как его любят смотреть профессионалы. Если что-то не понравится, можно спустится вниз, пойти на бровку или трибуну.

Безусловно, и скамейки, и комментаторская позиция будут оборудованы по здравому смыслу. Пока не будем рассказывать про диджитальные истории, большие экраны.

Стадион будет очень уютный, хорошо посещаемый. У нас есть договоренности с большим количеством фудкортов, которые будут согревать и радовать зрителей. Все это находится в очень красивом и живописном парке, поэтому досуг там будет классный.

Жду с предвкушением весну. Львиную долю матчей будем играть у себя. Трибуна, позволяющая вместить в себя гораздо больше, чем мы привыкли видеть на матчах малого поля «Москвича».

Команды лиги смогут на гораздо более лояльных условиях проводить тренировочные занятия, привыкать к тому полю, на котором они будут играть», – сказал президент WINLINE Медиалиги .