  • «Венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», а команда, у которой просто есть деньги». Райзен о возможной победе «СиндЕката» в МФЛ
Райзен негативно высказался о медиакомандах с большим бюджетом.

«Представим, что «СиндЕкат» прошел нас в полуфинале МФЛ-6. Они бы играли в финале с «Амкалом» и, вероятно, выиграли бы. Им это все нравится, всемирное признание, невероятные шесть тысяч человек в «Лужниках».

Они думают: «Классно, надо еще взять игроков». Они это делают и выигрывают Кубок Лиги. Что дальше? Они играют в Кубке России и доходят до команды РПЛ. Получается, венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», где всякие уроды бегают, веселятся, работают на просмотры от заката до заката, пытаются создавать просмотры. Это единственное, что у них есть. А в итоге выигрывает команда, у которой просто есть деньги. «Титан» выиграл МФЛ, но об этом никто не вспомнит, потому что все помнят Алишера.

Это неорганично. Ладно, мы уже пустили «СиндЕкат». Пусть они здесь существуют. Но, ребята, давайте сделаем какую-то систему, чтобы этого больше не повторялось. Мы не можем с ними конкурировать. Это факт.

На дистанции ты проиграешь. Можно выиграть матч, два, но третий, четвертый – проиграешь. Потому что у них один игрок сломался, на замену есть два. Как бы мы их обыграли в двухматчевом противостоянии? Я не вижу возможности», – сказал президент «Броуков».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Броуков»
