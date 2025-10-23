«Венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», а команда, у которой просто есть деньги». Райзен о возможной победе «СиндЕката» в МФЛ

Райзен негативно высказался о медиакомандах с большим бюджетом.

«Венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», а команда, у которой просто есть деньги». Райзен представил, если бы «СиндЕкат» выиграл МФЛ-6

«Представим, что «СиндЕкат» прошел нас в полуфинале МФЛ-6. Они бы играли в финале с «Амкалом » и, вероятно, выиграли бы. Им это все нравится, всемирное признание, невероятные шесть тысяч человек в «Лужниках».

Они думают: «Классно, надо еще взять игроков». Они это делают и выигрывают Кубок Лиги . Что дальше? Они играют в Кубке России и доходят до команды РПЛ. Получается, венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки », ни даже «Банка », где всякие уроды бегают, веселятся, работают на просмотры от заката до заката, пытаются создавать просмотры. Это единственное, что у них есть. А в итоге выигрывает команда, у которой просто есть деньги. «Титан » выиграл МФЛ, но об этом никто не вспомнит, потому что все помнят Алишера .

Это неорганично. Ладно, мы уже пустили «СиндЕкат ». Пусть они здесь существуют. Но, ребята, давайте сделаем какую-то систему, чтобы этого больше не повторялось. Мы не можем с ними конкурировать. Это факт.

На дистанции ты проиграешь. Можно выиграть матч, два, но третий, четвертый – проиграешь. Потому что у них один игрок сломался, на замену есть два. Как бы мы их обыграли в двухматчевом противостоянии? Я не вижу возможности», – сказал президент «Броуков».