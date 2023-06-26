Сибскана о медиафутболе: «Имеем два топ-клуба, где 2D выше «Амкала», и остальную массовку. Третьего нет даже на горизонте»

Сибскана считает, что в медиафутболе только два топовых клуба – «Амкал» и 2Drots.

«Забавляют топы и рейтинги медийных команд. Естественно, их делают те, кто хочет подсосаться к чужому успеху. Типа, смотрите, и мы тоже тут есть, мы рядом где-то, эй, обратите внимание.

По факту имеем два топ-клуба, где 2D на данный момент выше «Амкала» по всем параметрам, и остальную массовку. Массовка может рейтинговаться, как желает, в зависимости от локальных успехов, но она остается массовкой. Даже победы и не дают профита. Вспомните победу на , где они теперь в рейтинге?

Может, конечно, «Зенит» ворвется красиво, но слабо верится, ибо видали мы уже тут ребят с баблом, где они в рейтинге? Да, вероятно для кого-то это звучит обидно, но это факты. Вот ### поспоришь, реально.

К сожалению, пока нет третьего топ-клуба даже на горизонте. Поэтому и битва «Амкал» – 2D проходит в более мирном русле, приходится объединяться на фоне массовки. Базу выдаю?» – написал капитан « ».