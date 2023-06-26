Жека о Неките: «У нас разные темпераменты. Он артистичный, такой шоумен, я более спокойный. Мы друг друга дополняем»

Жека высказался после матча с «Амкалом» в полуфинале Winline Медиалиги.

2Drots с минимальным счетом обыграли « » (1:0) и вышли в финал турнира, где встретятся с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы. Финальный матч состоится 1 июля в «Лужниках».

«Очень рад! Хочется сказать «Амкалу» спасибо за игру, потому что ребята провели классный сезон, показали классный матч. Они были близко, но мы были лучше. Мы добегали. Все ребята молодцы, красавчики, прям хорошая командная работа!

В чем проблема «Амкала?» В целом, они по психологии тоже были готовы, играли на равных. Просто мы были сильнее, благодаря командной работе. Все ребята выложились на 200%.

Почему редко даю комментарии? Никто не подходит, у меня ничего не спрашивают (улыбается). Ушел ли в тень Некита? У нас просто разные темпераменты.

Он артистичный, такой шоумен, а я более спокойный. Мы в это друг друга дополняем. Я всегда такой был, – сказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ангелиной Карпенко.