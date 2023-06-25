Более 232 тысяч зрителей смотрели полуфинал Медиалиги 2Drots – «Амкал». Это новый рекорд

В Winline Медиалиге установлен новый рекорд по числу зрителей.

Полуфинал третьего сезона между 2Drots и « » в концовке смотрели более 232 тысяч человек.

Предыдущий рекорд был установлен в финальной игре второго сезона между «Родиной Медиа» и «дротами» – тот матч на пике смотрели более 145 тысяч зрителей.

В полуфинале 3-го сезона МФЛ 2Drots с минимальным счетом обыграли «Амкал» (1:0) и вышли в финал турнира, где встретятся с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы.

Финальный матч состоится 1 июля в «Лужниках».