Более 232 тысяч зрителей смотрели полуфинал Медиалиги 2Drots – «Амкал». Это новый рекорд
В Winline Медиалиге установлен новый рекорд по числу зрителей.
Полуфинал третьего сезона между 2Drots и «Амкалом» в концовке смотрели более 232 тысяч человек.
Предыдущий рекорд был установлен в финальной игре второго сезона между «Родиной Медиа» и «дротами» – тот матч на пике смотрели более 145 тысяч зрителей.
В полуфинале 3-го сезона МФЛ 2Drots с минимальным счетом обыграли «Амкал» (1:0) и вышли в финал турнира, где встретятся с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы.
Финальный матч состоится 1 июля в «Лужниках».
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