Роман Нагучев: «200 тысяч зрителей онлайн на «Амкал» – 2D. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов»

Роман Нагучев отреагировал на рекорд зрителей на трансляции Winline Медиалиги.

Полуфинальный матч МФЛ « » – 2Drots смотрели в онлайне 232 тысячи зрителей, а на трибуны « » в Казани пришли 15 339 человек.

«Больше 200 000 в онлайне на «Амкал» – 2Drots. Это не медиафутбол. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов. Они подают всем пример, как именно надо вести здоровое футбольное хозяйство.

Уверен, сюда придут фаны олдовых профклубов защищать историю и олдскул, но я на это отвечу всеми данными трансляции из Казани. Две команды соберут бешеную аудиторию в любом городе 145 миллионной страны. И не всем еще хватит. А ваша команда?

Вот и все. Работа, любовь к игре и забота о деле – рецепт. Больше ничего, – написал комментатор «Матч ТВ».

2Drots одержали победу над «Амкалом» (1:0) в полуфинале турнира, в финале МФЛ «дроты» встретятся с «Родиной Медиа», он пройдет в «Лужниках».