Роман Нагучев: «200 тысяч зрителей онлайн на «Амкал» – 2D. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов»

Теги Лужники премьер-лига Россия рекорды Ак Барс Арена Роман Нагучев Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Роман Нагучев отреагировал на рекорд зрителей на трансляции Winline Медиалиги.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots смотрели в онлайне 232 тысячи зрителей, а на трибуны «Ак Барс Арены» в Казани пришли 15 339 человек.

«Больше 200 000 в онлайне на «Амкал» – 2Drots. Это не медиафутбол. Это абсолютно нормальный футбол, успех независимых клубов. Они подают всем пример, как именно надо вести здоровое футбольное хозяйство.

Уверен, сюда придут фаны олдовых профклубов защищать историю и олдскул, но я на это отвечу всеми данными трансляции из Казани. Две команды соберут бешеную аудиторию в любом городе 145 миллионной страны. И не всем еще хватит. А ваша команда?

Вот и все. Работа, любовь к игре и забота о деле – рецепт. Больше ничего, – написал комментатор «Матч ТВ». 

2Drots одержали победу над «Амкалом» (1:0) в полуфинале турнира, в финале МФЛ «дроты» встретятся с «Родиной Медиа», он пройдет в «Лужниках».

 

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30 комментариев

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danik 258808
Ответ TinTin
«Не так» с буками, то, что матчи медиалиги НИКАК не проверяются и не расследуются на «договорняки», а линия у буков на них открывается, вот, что не так. В проф футболе буков в разы больше, но там какой никакой контроль есть и внаглую косить лавэ там не дают
нет на них линий, буки ток спонсоры
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TinTin
Любовь к игре, забота о деле, поддержка букмекера, проплаченные упоминания в сми, драки, конфликты и провокации - рецепт, больше ничего не надо
+17
-11
+6
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danik 258808
Ответ TinTin
Любовь к игре, забота о деле, поддержка букмекера, проплаченные упоминания в сми, драки, конфликты и провокации - рецепт, больше ничего не надо
а что не так с буками?
+5
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+4
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Amalfitano
Да, да. А у Бузовой 1.5 миллиона подписчика. Правда только 300 комментов под каждым видео.
+9
-6
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Гамарджоба Генацвале
200 тысяч - ерунда. Вот 3 млрд на презентации - это серьезно.
+2
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Фёдор Кузнецов
Проблема в том что убери оттуда драки, конфликты, маты, это будет обычный матч уровня ФНЛ-2(откуда и пришли в медиафутбол большинство игроков)
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Damir Wins
Ответ TinTin
Любовь к игре, забота о деле, поддержка букмекера, проплаченные упоминания в сми, драки, конфликты и провокации - рецепт, больше ничего не надо
ну да, буков же не было у Краснодара, Милана, Реала и т.д.. драк в футболе тоже не было до медиафутбола. почему нельзя просто пройти мимо, надо зайти в комменты и насрать)
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PINHEAD
Независимых🤡🤡🤡
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Фан Рубина
Ответ Дмитрий Воронцов
Это ютуб и открытые цифры. С открытым чатом, который невозможно отследить. С равномерным увеличением и уменьшением числа. Накрутки нет. И это не проблема медиафутбола. Это проблема проф. футбола, что такую зрительскую массу молодежи просрали в угоду медиафутбола.
Это проблема деградации молодёжи, которая не способна понять игру.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Фёдор Кузнецов
Всё просто, играли Амкала и 2Drots, две старейшие команды медиафутбола, они набрали фанатов сначала играя известными блогерами с Ютуба, и их матчи часто заканчивались конфликтами, они набрали этим себе популярность, и теперь их будут многие смотреть
Это значит, что теперь каждый их матч будут пробивать рекорды новые и новые, если не будет драк и конфликтов больше? Хорошо, а почему тогда молодежь не идет следить за спартаком и зенитом после массовой драки? Там ух какой конфликт, такого в медиафутболе не было никогда. Что-то не работает версия то
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Дмитрий Воронцов
Ответ Фёдор Кузнецов
Проблема в том что убери оттуда драки, конфликты, маты, это будет обычный матч уровня ФНЛ-2(откуда и пришли в медиафутбол большинство игроков)
Сегодня не было ни драк, ни конфликтов, да и мата было ровно столько, сколько в любом матче РПЛ. Объясните тогда, почему так? Почему побит рекорд и офлайн и онлайн без драк и конфликтов?
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Amalfitano
Ответ zzzeeerrrooo
А где связь? Каждый подписчик должен писать комментарий под видео
Почитай маркетинговые исследования в этой сфере. Не каждый конечно, но когда под твои видосы пишут только 0.003% подписчиков это значит, что твои подписчики это накрутка для рекламодателей. Если мы берём за основу формулу этих маркетинговых исследований.
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Фан Рубина
Да онлайн вы любую цифру нарисутете. А так это может быть интересно лишь тем, кому качество футбола вторично или он вовсе ничего в нём не понимает. Зато любит матюки и движуху всё равно какую.
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Павел Колесников
Почему эта новость в разделе РПЛ?
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Дмитрий Воронцов
Ответ TinTin
«Не так» с буками, то, что матчи медиалиги НИКАК не проверяются и не расследуются на «договорняки», а линия у буков на них открывается, вот, что не так. В проф футболе буков в разы больше, но там какой никакой контроль есть и внаглую косить лавэ там не дают
На них ставки буки не дают, вот в чем прикол) А на РПЛ дают. И на всех футболках РПЛ - тоже букмекеры. Вы походу не туда воюете)) А какой контроль в матчах РПЛ? Просвятите-ка)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий Воронцов
Сегодня не было ни драк, ни конфликтов, да и мата было ровно столько, сколько в любом матче РПЛ. Объясните тогда, почему так? Почему побит рекорд и офлайн и онлайн без драк и конфликтов?
Всё просто, играли Амкала и 2Drots, две старейшие команды медиафутбола, они набрали фанатов сначала играя известными блогерами с Ютуба, и их матчи часто заканчивались конфликтами, они набрали этим себе популярность, и теперь их будут многие смотреть
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий Воронцов
Это значит, что теперь каждый их матч будут пробивать рекорды новые и новые, если не будет драк и конфликтов больше? Хорошо, а почему тогда молодежь не идет следить за спартаком и зенитом после массовой драки? Там ух какой конфликт, такого в медиафутболе не было никогда. Что-то не работает версия то
Спартак и Зенит имеют популярность в стране, даже большую чем Амкал и 2Drots, и в большом футболе, по ТВ не показать драку так как в Ютубе, и клубы не стали из этого делать контент, понимая что их основная аудитория не примет это, в большом футболе драки наказуемы
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Дмитрий Воронцов
Ответ Фёдор Кузнецов
Спартак и Зенит имеют популярность в стране, даже большую чем Амкал и 2Drots, и в большом футболе, по ТВ не показать драку так как в Ютубе, и клубы не стали из этого делать контент, понимая что их основная аудитория не примет это, в большом футболе драки наказуемы
Так тогда вообще не понимаю. Амкал и 2Д точно не строят контент на скандалах, драках и потасовках. Строят на этом контент другие команды, и я не сказал бы, что у них много болел. Опять не выстраивается красиво версия.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Фан Рубина
Это проблема деградации молодёжи, которая не способна понять игру.
Вы считаете, что молодежь деградирует, а на самом деле - деградируете вы. Я игру понимаю, а также понимаю то, что медиафутбол - это страсть, желание, эмоции, любовь к игре. Да, уровень не тот, да качество убого, но это настоящий футбол. А те миллионеры-роботы, многим из которых и плевать на клуб, это разве интересно? Почему клубы не работают с болельщиками? Хотя бы частичку души почему не вкладывают в клубное ТВ? Почему на отъ..ись то все? Болельщики чуют, где их уважают, где к ним прислушиваются. Вот поэтому у медиафутбола такая фанбаза. В каждом ролике огромный блок благодарности болелам. Когда в каком клубном ТВ такое было?
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