Кутуз: «Когда сорвался переход в 2D на МКС, я эмоционально упал. В этом сезоне я провалился»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз рассказал об эмоциональном состоянии на BetBoom Московском Кубке Селебрити.

– Повлиял ли на тебя срыв перехода в 2Drots в эмоциональном плане, из-за чего ты провалился на BetBoom МКС-2023?

– Реально, очень сильно хотел сыграть за 2Drots. Я уже общался с пацанами, с руководством, был одной ногой в клубе, но не смогли договориться по условиям. Конечно, в тот момент я эмоционально упал.

Когда ты представляешь, что ты в раздевалке одного клуба, а потом ты через два дня проходишь мимо них в другую раздевалку, а еще тебе играть с 2Drots – это очень сложно. Хоть я и забил гол, но мы проиграли.

Я понимал, хоть и с рофлом, но и болельщики подшучивали. Жека с Никитой подстегивали меня. Все равно было не приятно. На меня было давление. Я же не железный человек.

Но все-таки мне уже не 16 лет. Я понимал, что от меня ждут результата, не нужно показывать достойный футбол, потому что люди считают меня одним из лучших нападающий, у меня есть три перстня лучшего игрока – нужно поддерживать уровень.

В этом году я, конечно, провалился, наложил полную кучу. Не бывает такого, что ты всегда лучший. Сегодня я далеко не самый лучший. Заслуженно сижу здесь, а пацаны готовятся к полуфиналам, – сказал Кутуз.

Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней

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