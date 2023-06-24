Кутуз: «Когда сорвался переход в 2D на МКС, я эмоционально упал. В этом сезоне я провалился»

Кутуз рассказал об эмоциональном состоянии на BetBoom Московском Кубке Селебрити.

– Повлиял ли на тебя срыв перехода в 2Drots в эмоциональном плане, из-за чего ты провалился на BetBoom МКС-2023?

– Реально, очень сильно хотел сыграть за 2Drots. Я уже общался с пацанами, с руководством, был одной ногой в клубе, но не смогли договориться по условиям. Конечно, в тот момент я эмоционально упал.

Когда ты представляешь, что ты в раздевалке одного клуба, а потом ты через два дня проходишь мимо них в другую раздевалку, а еще тебе играть с 2Drots – это очень сложно. Хоть я и забил гол, но мы проиграли.

Я понимал, хоть и с рофлом, но и болельщики подшучивали. Жека с подстегивали меня. Все равно было не приятно. На меня было давление. Я же не железный человек.

Но все-таки мне уже не 16 лет. Я понимал, что от меня ждут результата, не нужно показывать достойный футбол, потому что люди считают меня одним из лучших нападающий, у меня есть три перстня лучшего игрока – нужно поддерживать уровень.

В этом году я, конечно, провалился, наложил полную кучу. Не бывает такого, что ты всегда лучший. Сегодня я далеко не самый лучший. Заслуженно сижу здесь, а пацаны готовятся к полуфиналам, – сказал Кутуз.

Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней