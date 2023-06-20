Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней
Кутуз больше не сыграет на медиафутбольных турнирах до конца лета.
Обе команды, за которые выступал нападающий, завершили выступление в Winline Медиалиге и на BetBoom МКС-2023.
«Титан» Кутуза 11 июня крупно проиграл «Родине Медиа» в стыковом матче за выход в четвертьфинал МФЛ (0:3).
После этого 29-летний форвард присоединился к ФК «10» на правах аренды для участия на Московском Кубке Селебрити.
Однако его новая команда в 1-м раунде уступила 2Drots по пенальти (1:1, 3:4), а затем в нижней сетке также в серии 11-метровых потерпела поражение о «Денег» (1:1, 3:4).
Таким образом, этим летом лучший медиафутболист России по итогам прошлого года и 2-кратный победитель Медиалиги останется без трофеев.
Старт четвертого сезона МФЛ запланирован на 19-20 августа.
А, например, на улицу он выходит "с дома", так что ли?