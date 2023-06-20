Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги Родина Медиа ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз больше не сыграет на медиафутбольных турнирах до конца лета.

Обе команды, за которые выступал нападающий, завершили выступление в Winline Медиалиге и на BetBoom МКС-2023.

«Титан» Кутуза 11 июня крупно проиграл «Родине Медиа» в стыковом матче за выход в четвертьфинал МФЛ (0:3).

После этого 29-летний форвард присоединился к ФК «10» на правах аренды для участия на Московском Кубке Селебрити.

Однако его новая команда в 1-м раунде уступила 2Drots по пенальти (1:1, 3:4), а затем в нижней сетке также в серии 11-метровых потерпела поражение о «Денег» (1:1, 3:4).

Таким образом, этим летом лучший медиафутболист России по итогам прошлого года и 2-кратный победитель Медиалиги останется без трофеев.

Старт четвертого сезона МФЛ запланирован на 19-20 августа.

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2 комментария

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artpal
Это катастрофа
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mike I.
"Вылетел c МКС и МФЛ"? С???
А, например, на улицу он выходит "с дома", так что ли?
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