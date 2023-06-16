Крап и Биг Смоук опоздали на поезд в Нижний Новгород

Теги Дмитрий Кузнецов Стадион Нижний Новгород 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Даниил Крапивников «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Биг Смоук Медиафутбол

Крап и Биг Смоук опоздали на отъезд 2Drots на четвертьфинал Winline Медиалиги.

«Не знаю, как это происходит – благо есть самолет. Сейчас жду посадку на рейс. 

Не услышал будильник. Приеду, как пацаны, в то же время. На тренировку я успеваю – миллиона никакого не будет», – объяснил Крапивников.

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за Крапивникова: в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей.

Также Крап в случае нарушения условий покидает команду.

2Drots сыграют с ФК «10» в четвертьфинале Winline Медиалиги. Матч состоится 17 июня на стадионе «Нижний Новгород», начало матча – 20:00 (мск).

2Drots и ФК «10» сыграют в Нижнем, «Броуки» и «Амкал» – в Одинцове в 1/4 финала Медиалиги

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