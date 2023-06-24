«Виню себя, что не пошел бить пенальти с «Деньгами». Кутуз о матче за «10» на BetBoom МКС

Кутуз подвел итоги выступления на BetBoom МКС-2023 за ФК «10».

«Если брать МКС, то две игры и самый ранний вылет со стадии. Если брать игру с 2Drots, то отыграл довольно неплохо, забил красивый гол из-за пределов штрафной, цеплялся, боролся, с учетом того, что центральные защитник у 2D очень сильные.

Но во второй игре с «Деньгами» показал себя не лучшим образом, там был моментик, но не смог разобраться.

Наверное, хочется отметить, не то, что забоялся, а психологически подустал, поплыл, побоялся испортить атмосферу в команде и не пошел бить пенальти с «Деньгами».

Наверное, да, виню себя. Все-таки я лидер в любой команде, в которую прихожу. Я знаковое лицо, я должен вести за собой команду, дать уверенность. А в тот момент я решил остаться в стороне.

Пусть даже я пошел бы и не забил пенальти. Я бы себя меньше винил, чем сейчас, что не пошел и не попробовал, хотя мог. Команда была готова дать мне место в пятерке. Но это жизнь, мы учимся на своих ошибках», – сказал Кутуз.

Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней