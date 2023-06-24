Кутуз о том, останется ли в «Титане»: «Скорее да, чем нет. Но предпосылки уйти есть»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Никита «Персона года» Панасюк ЛФК «Титан» Медиафутбол

Сергей Кутузов высказался о своем будущем в медиафутболе.

– Думаешь ли ты уйти из «Титана»?

– Ты всегда задумываешься, анализируешь свои действия, как у тебя все складывается в жизни. Конечно, меня посещают эти мысли. Это нормально. Буду ли я в «Титане» в следующем сезоне? Скорее да, чем нет. Но предпосылки уйти есть.

Сейчас на данный момент мной интересуются несколько клубов: «Десятка» хочет видеть меня в команде и 2Drots. Некит об этом открыто говорит, и на МКС я почти там оказался.

Но от этих клубов не было предложений, конкретных диалогов. Но уверен, что они будут. Конечно, я их буду рассматривать, потому что они поступили. Я должен буду их проанализировать и дать ответ.

Но, скорее всего, я останусь в «Титане», потому что мы договаривались. Я дал самому себе время посмотреть, что будет. Для многих результата нет, продакшн не выстреливает, но я не могу сказать, что у нас все критично.

У нас есть план, он не быстрый. Если за оставшееся время, за четвертый сезон он не выстрелит, то тогда уже будем делать кардинальные шаги, – сказал Кутуз.

Кутуз вылетел с МКС и МФЛ в течение 10 дней

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1 комментарий

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Фарид Харисов
Следующего сезона у «Титана» не будет, к сожалению.
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