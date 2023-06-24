Некит о Крапе: «Безответственный. Не знаю, что должно случиться, чтобы он изменился и взялся за голову. Я разочарован»

Президенты 2Drots Женя и Некит высказались об опоздании Крапа на рейс в Казань.

«Да, это штраф. Будем разговаривать с Викторовичем, решать момент по Крапу. Это надо обсуждать после матча с «Амкалом», потому что забивать голову этим дерьмом сейчас нет смысла. Но договор есть договор – готовы заплатить.

Безответственный. Опоздал в Нижний и Казань – не знаю, что должно случиться, чтобы он изменился и взялся за голову. Я разочарован», – сказал Некит.

«Надо с Викторовичем разговаривать, пока у нас нет решения по тому, что случилось. Дождемся Крапа, дождемся Викторовича, пока еще не было возможности даже поговорить. Пока это похоже на то, что Крап мне 30 000 рублей должен за билеты.

Готовы ли мы заплатить один миллион рублей и отстранить Крапа, если Викторович будет стоять на своем? Мы свое слово, естественно, сдержим. Но, я надеюсь, что какой-то компромисс получится найти. Хотя, конечно, это кажется маловероятным.

Но до разговора с Викторовичем пока не могу ничего сказать», – сказал Женя в интервью «Некласико».

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за : в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей. Также Крап в случае нарушения условий должен будет покинуть команду.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

Крап опоздал на самолет 2Drots в Казань на полуфинал Медиалиги с «Амкалом»

«Был уверен до этого ######, что выйду на поле! Но посмотрим, что решит Викторович». Крап об опоздании на рейс в Казань