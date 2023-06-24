Крап опоздал на самолет 2Drots в Казань на полуфинал Медиалиги с «Амкалом»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Крап опоздал на отъезд 2Drots на полуфинал Winline Медиалиги.

«Я опоздал на самолет 😫. Как это происходит? Я сам в ####, даже не хочу рассказывать, потому что стыдно. У меня горит жопа.

Варианты: 1. Лететь на победе в 11:10, последний билет, я купил за 20к. 2. Ехать на автобусе 24 часа.

Если успею на первый варик, то ничего не упущу, но если нет, то гг. Не успел», – написал хавбек 2Drots.

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за Крапивникова: в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей.

Также Крап в случае нарушения условий должен будет покинуть команду.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» встретятся в 1/2 финала Winline Медиалиги, «Бей Беги» сыграет с «Родиной Медиа»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий