Крап опоздал на самолет 2Drots в Казань на полуфинал Медиалиги с «Амкалом»

Крап опоздал на отъезд 2Drots на полуфинал Winline Медиалиги.

«Я опоздал на самолет 😫. Как это происходит? Я сам в ####, даже не хочу рассказывать, потому что стыдно. У меня горит жопа.

Варианты: 1. Лететь на победе в 11:10, последний билет, я купил за 20к. 2. Ехать на автобусе 24 часа.

Если успею на первый варик, то ничего не упущу, но если нет, то гг. Не успел», – написал хавбек 2Drots.

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за : в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей.

Также Крап в случае нарушения условий должен будет покинуть команду.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» встретятся в 1/2 финала Winline Медиалиги, «Бей Беги» сыграет с «Родиной Медиа»