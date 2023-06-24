Сибскана об опоздании Крапа: «Это выглядит тупо, но еще тупее его попытка добраться-таки до Казани»

Сибскана отреагировал на опоздание хавбека 2Drots на рейс в Казань на полуфинал Медиалиги.

«Великий Крап снова ####### рейс. Да, это выглядит тупо, но еще тупее его попытка добраться-таки до Казани. Ведь в случае опоздания или ###### трени за него не только выплачивают лям , но и кикают из команды.

«Амкал» сегодня позже начинает тренить, и на нашу [тренировку] Крап может успеть. Зачтут ли ему участие у нас? За полляма могу попробовать договориться», – написал капитан « ».

Полуфинальный матч Winline МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

Крап опоздал на самолет 2Drots в Казань на полуфинал Медиалиги с «Амкалом»

«Был уверен до этого ######, что выйду на поле! Но посмотрим, что решит Викторович». Крап об опоздании на рейс в Казань