«Был уверен до этого ######, что выйду на поле! Но посмотрим, что решит Викторович». Крап об опоздании на рейс в Казань

Крав высказался об опоздании на рейс в Казань на полуфинал Winline Медиалиги.

«Как можно быть таким безответственным? Я не могу на это ответить, скажу честно, что я не такой. Извиняюсь перед всеми, я не хотел сегодня опаздывать. Будильник снова не прозвенел, надо будет телефон новый покупать.

Конечно, никто не поверит, и это нормально, но это действительно правда, эту правду не изменить. Она такая какая есть, я бы тоже не поверил, но это дело каждого. Сегодня встал в 8:40 и до сих пор не улетел, время 18:00. Потратил 35к+ на билеты.

По 1 миллиону можно тему закрыть, времени уже сколько прошло? Сейчас все прекрасно в команде, я был уверен до этого ######, что выйду на поле! Но посмотрим, что решит Дмитрий Викторович (коуч).

Я не знаю, переоденусь вообще завтра или буду с стоять. Я клянусь, не хотел опять вляпаться в это! Простите, пожалуйста», – написал хавбек 2Drots.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

Крап опоздал на самолет 2Drots в Казань на полуфинал Медиалиги с «Амкалом»