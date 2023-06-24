Кузнецов об опоздании Крапа: «Я буду требовать миллион рублей. Я не удивлен, сказал, что это ненадолго»

Дмитрий Кузнецов будет требовать миллион рублей за отсутствие Крапа на тренировке 2Drots.

«Сегодня будем разбираться по Крапу. Это, естественно, штраф. Мы пришли к тому, чего ждали. Пока информацию не могу дать, потому что его нет. До Нижнего Новгорода он добирался своим ходом и присутствовал на тренировке и обеде – ничего страшного не произошло.

Сегодня же он не посетил тренировку – это уже нарушение. Ждем дальнейших санкций к нему, буду разговаривать с президентами. Я буду требовать миллион рублей.

Я нисколько не удивлен. Я сказал, что это ненадолго. Мы дождались этого в самый неподходящий момент», – сообщил тренер 2Drots.

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за : в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей. Также Крап в случае нарушения условий должен будет покинуть команду.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

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