Кузнецов об опоздании Крапа: «Я буду требовать миллион рублей. Я не удивлен, сказал, что это ненадолго»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов будет требовать миллион рублей за отсутствие Крапа на тренировке 2Drots.

«Сегодня будем разбираться по Крапу. Это, естественно, штраф. Мы пришли к тому, чего ждали. Пока информацию не могу дать, потому что его нет. До Нижнего Новгорода он добирался своим ходом и присутствовал на тренировке и обеде – ничего страшного не произошло.

Сегодня же он не посетил тренировку – это уже нарушение. Ждем дальнейших санкций к нему, буду разговаривать с президентами. Я буду требовать миллион рублей.

Я нисколько не удивлен. Я сказал, что это ненадолго. Мы дождались этого в самый неподходящий момент», – сообщил тренер 2Drots.

Президенты 2Drots Жека и Некит в апреле 2023 года поручились за Крапивникова: в случае опоздания на тренировку или предыгровую установку, публикации нелегальной рекламы и дискредитации команды президенты обязаны выплатить главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову 1 млн рублей. Также Крап в случае нарушения условий должен будет покинуть команду.

Полуфинальный матч МФЛ «Амкал» – 2Drots пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 25 июня, начало – в 19:30 по московскому времени.

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