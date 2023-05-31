Некит – об МКС-2023: «Мы с Женей хотим этот кубок к себе на полку. С МКС все начиналось, для нас это престижный турнир»

Некит рассказал о важности BetBoom Московского Кубка Селебрити 2023 для 2Drots.

– Чем вообще вам важен МКС и какие у вас цели на турнир?

– Мы с Женей хотим этот кубок к себе на полку в коллекцию. С МКС все начиналось, для нас это престижный турнир в медиафутболе, который хочется выиграть. Надеюсь, в этом году получится, потому что помимо денег (победитель получит 5 миллионов – Sports.ru), будет еще матч с «Динамо» на «ВТБ Арене». Хочется дать им бой, выиграть.

– Произойдет совмещение двух турниров МКС и . Как думаете распределять состав?

– Благо, у нас большая заявка. Много ребят в команде, которые могут не сыграть в Медиалиге, но потом отыграть на МКС, и наоборот. Дозаявлять кого-то не вижу необходимости. Просто за счет того, что у нас и так большая заявка, надеюсь, ребята не буду уставать. Будет получаться выигрывать и там, и тут.

– Не думали распределять игроков, то есть кто-то играет на МФЛ, кто-то на МКС?

– Сложно так. Все зависит от соперника. Викторович ( , главный тренер 2Drots – Sports.ru) в одном матча один состав выбирает, в другом – другой. Мне кажется, будем смотреть, как реально будет, – сказал президент в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.