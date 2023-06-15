«Ростов» и «Велес» – не бедные клубы, но операцию Нтумбе оплатили 2Drots. Позорное #########, им так ##### на репутацию?» Сибскана о травме Артема
Сибскана возмущен тем, что операцию Артему Нтумбе оплатили 2Drots, а не «Ростов» и «Велес».
«Нтумба a.k.a «Пантера» имел контракт с «Ростовом» и был сдан в аренду «Велесу». Оба клуба, очевидно, не самые бедные, но операцию оплачивали 2Drots. Позорное #########, это же копейки для профессиональных команд, неужели им так ##### на репутацию?
Вероятно, юридически там все четко: «Пантера» получил травму не в клубе, вот пусть сам и лечится. Но чисто по-человечески, неужели нельзя помочь, плюс респектов отхватить заодно?
Травма тем более не после стыка, а на ровном месте. Это значит, что мышцы были не готовы и перегружены тренировками. Вместо помощи молодому пацану – его как отработанный материал утилизировали, разорвав контракт. ######## этот ваш профессиональный футбол!» – написал капитан «Амкала»
Президент 2Drots Женя заплатил 290 тысяч рублей за лечение и реабилитацию Нтумбы. Игрок «Ростова» получил травму в матче Медиалиги
Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔
По-хорошему, этот медиаклуб следует ещё и штрафануть за травму.
Надо было головой думать.