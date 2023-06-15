«Ростов» и «Велес» – не бедные клубы, но операцию Нтумбе оплатили 2Drots. Позорное #########, им так ##### на репутацию?» Сибскана о травме Артема

Сибскана возмущен тем, что операцию Артему Нтумбе оплатили 2Drots, а не «Ростов» и «Велес».

«Нтумба a.k.a «Пантера» имел контракт с «Ростовом» и был сдан в аренду «Велесу». Оба клуба, очевидно, не самые бедные, но операцию оплачивали 2Drots. Позорное #########, это же копейки для профессиональных команд, неужели им так ##### на репутацию?

Вероятно, юридически там все четко: «Пантера» получил травму не в клубе, вот пусть сам и лечится. Но чисто по-человечески, неужели нельзя помочь, плюс респектов отхватить заодно?

Травма тем более не после стыка, а на ровном месте. Это значит, что мышцы были не готовы и перегружены тренировками. Вместо помощи молодому пацану – его как отработанный материал утилизировали, разорвав контракт. ######## этот ваш профессиональный футбол!» – написал капитан «Амкала»

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