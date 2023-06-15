«Ростов» и «Велес» – не бедные клубы, но операцию Нтумбе оплатили 2Drots. Позорное #########, им так ##### на репутацию?» Сибскана о травме Артема

Теги Ростов премьер-лига Россия Первая лига Амкал 2Drots Андрей Сибскана Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Женя 2Drots Медиафутбол

Сибскана возмущен тем, что операцию Артему Нтумбе оплатили 2Drots, а не «Ростов» и «Велес».

«Нтумба a.k.a «Пантера» имел контракт с «Ростовом» и был сдан в аренду «Велесу». Оба клуба, очевидно, не самые бедные, но операцию оплачивали 2Drots. Позорное #########, это же копейки для профессиональных команд, неужели им так ##### на репутацию?

Вероятно, юридически там все четко: «Пантера» получил травму не в клубе, вот пусть сам и лечится. Но чисто по-человечески, неужели нельзя помочь, плюс респектов отхватить заодно?

Травма тем более не после стыка, а на ровном месте. Это значит, что мышцы были не готовы и перегружены тренировками. Вместо помощи молодому пацану – его как отработанный материал утилизировали, разорвав контракт. ######## этот ваш профессиональный футбол!» – написал капитан «Амкала»

Президент 2Drots Женя заплатил 290 тысяч рублей за лечение и реабилитацию Нтумбы. Игрок «Ростова» получил травму в матче Медиалиги

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

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32 комментария

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ZarvuR2020
За кого травмировался, тот пускай и платит. Совсем там оборзели
+104
-1
+103
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TravenS
А с чего бы работодатель должен оплачивать травмы, полученные на другом месте работы?
+87
0
+87
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Filipp Gorski
Сибскана без мата разговаривать не умеет? Быдло
+51
0
+51
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Андрей Девил
не интересуюсь медиафутболом, они реально там настолько глупые?)
+43
-1
+42
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Спартак Уокер
Он уехал в медиалигу без разрешения пусть ему там и оплачивают все .
+28
-1
+27
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blaugrano
Разве контракт профессионального футболиста не должен включать в себя такие вот случаи?
По-хорошему, этот медиаклуб следует ещё и штрафануть за травму.
+19
0
+19
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Slavanya
Парни видимо не понимают значение слова профессионал, играют в игрушки и думают что вокруг них всегда будет персонал и поддержка а им только в футбол играть надо. Осознанность российских футболистов на уровне табуретки, возможно поэтому у нас нет сильных игроков
+15
0
+15
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Владимири Йолкиннен
позорит своим прозвищем хоккей с мячом
+14
-1
+13
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Милдронат Бромантанов
Эта травма равноценна тому, что он просто вышел во двор рубиться с дядьками на бетоне, имея контракт с проф клубом, это же просто дэбилизм чистой воды, со всех точек зрения, хоть с человеческой, хоть с юридической, ему бы голову ещё полечить не помешало за одно.
+12
0
+12
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TaR
Чисто по человечески эти деньги можно на любую другую благотворительность отправить - благо у нас вариантов много. А тут - где травму получил там пусть и лечится
+10
-1
+9
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blackwerwolf
Хотел, было, возмутиться, но Нтумба ж правда на халтуре работал, не за Велес играл. Значит и платить должны задроты, что они и сделали, вроде. У мажорчиков денег много, пусть раскошеливаются.
+8
0
+8
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Cearvm
Медиафутболисты как всегда в погоне между респектом и причинно-следственными связями)
+9
-1
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V_J_I_K
"Чисто по-человечески" он положил на условия контракта, поэтому идёт лесом, так же, как такие защитники.
Надо было головой думать.
+7
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+7
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Спартак Уокер
Ответ Илья Ковалев
Разрешили, а потом сказали, что ничего не разрешали)
Не верится
+7
-1
+6
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А я ясные дни оставляю себе
какой важный курица
+4
0
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Виктор Иваненко
Так всё правильно. Он в игре за задротов получил травму. Вы и оплачивайте его лечение. Или он у вас, как раб играл? За стакан риса? А Велес и Ростов здесь никаким боком тулить не стоит. Поэтому Жека и оплатил всё.
+4
0
+4
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Andrey Gubskiy
ну Ростов тут вообще не причем
+3
0
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Владислав Бондарчук
Пантериш берега попутал
+3
-1
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Какие-то понятия как у хлебушка, хотя вроде взрослый мужик уже
+2
0
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Том Мунтян
Ответ TravenS
А с чего бы работодатель должен оплачивать травмы, полученные на другом месте работы?
Так работодатель наоборот в праве оштрафовать за такие кульбиты.
+2
0
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Ростов-на-Дону
Сибскана должен заплатить.
+1
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Real_v_dushe
Застраховать игроков не пробовали ваши медиаклубы?
+1
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NIK7478
Что о себе возомнил этот истерик?! Всё в соответствии с контрактом, как я понял. Тогда-иди лесом! И не надо советовать другим, как заботиться о своей репутации. Сначала разговаривать научись, клоун.
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Edo Milanian
Так-то Мансити или ПСЖ еще богаче. Сразу туда можно обращаться.
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uchiyamada
по тексту новости я подумал, что Нтумбе получил травму в игре за Велес, и те отказались оплачивать операцию, разделил возмущение Сибсканы, которому пришлось чисто по-человечески помочь парню. Прочитал заголовки после текста новости, понял, что не все так однозначно...
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