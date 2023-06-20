Прокоп пропустит матч с 2Drots из-за травмы

Прокоп не сыграет с 2Drots в полуфинале Winline Медиалиги.

Об этом сообщил сам 20-летний хавбек «Амкала» у себя в телеграм-канале.

Судя по фото, опубликованному игроком, он получил повреждение руки.

«МФЛ-3, спасибо за эмоции. Сколько переживаний будет во время полуфинала🙏❤️🖤», – написал Михаил.

«Информация по будет утром. Пока хороших новостей нет. Нужно подтверждение нашего окончательного решения», – сообщил врач « » Артем Рыженко.

«Амкал» и 2Drots сыграют в 1/2 финала МФЛ 25 июня в Казани.