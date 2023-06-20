Прокоп пропустит матч с 2Drots из-за травмы

Теги травмы Амкал 2Drots Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Прокоп не сыграет с 2Drots в полуфинале Winline Медиалиги.

Об этом сообщил сам 20-летний хавбек «Амкала» у себя в телеграм-канале.

Судя по фото, опубликованному игроком, он получил повреждение руки.

«МФЛ-3, спасибо за эмоции. Сколько переживаний будет во время полуфинала🙏❤️🖤», – написал Михаил.

«Информация по Прокопу будет утром. Пока хороших новостей нет. Нужно подтверждение нашего окончательного решения», – сообщил врач «Амкала» Артем Рыженко.

«Амкал» и 2Drots сыграют в 1/2 финала МФЛ 25 июня в Казани.

Фото: t.me/proPROKOPA

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