Прокоп пропустит матч с 2Drots из-за травмы
Прокоп не сыграет с 2Drots в полуфинале Winline Медиалиги.
Об этом сообщил сам 20-летний хавбек «Амкала» у себя в телеграм-канале.
Судя по фото, опубликованному игроком, он получил повреждение руки.
«МФЛ-3, спасибо за эмоции. Сколько переживаний будет во время полуфинала🙏❤️🖤», – написал Михаил.
«Информация по Прокопу будет утром. Пока хороших новостей нет. Нужно подтверждение нашего окончательного решения», – сообщил врач «Амкала» Артем Рыженко.
«Амкал» и 2Drots сыграют в 1/2 финала МФЛ 25 июня в Казани.
Фото: t.me/proPROKOPA
Комментарии