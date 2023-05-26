Карат: «Кузнецов сказал, что некоторые просят ставить в состав 2Drots другого человека. Мол, им неудобно со мной играть»
Экс-одноклубник Карата в 2Drots просил тренера не ставить его в состав.
Нападающий рассказал, что некоторые футболисты «дротов» не хотели играть с ним.
В январе Карат перешел в «Амкал». До этого он неоднократно выражал недовольство малым количеством игровой практики.
Эрик: «Ты говорил, что некоторые люди просили не ставить тебя в состав…»
Карат: «Да. Имен я называть не буду. У меня был с Дмитрием Викторовичем [Кузнецовым] разговор, и он мне сказал, что некий человек или некие люди…»
Эрик: «Скажем так – это игрок 2Drots».
Карат: «Да, конечно».
Федос: «Викторович тебе его назвал, но ты просто сейчас не хочешь называть?»
Карат: «Да, нельзя».
Эрик: «Он не обидится, все равно ушел».
Федос: «Этот человек еще в клубе?»
Эрик: «Нет».
Карат: «Кузнецов мне сказал, что некоторые люди просят поставить другого человека. Мол, им неудобно со мной играть».
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