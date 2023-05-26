Карат: «Кузнецов сказал, что некоторые просят ставить в состав 2Drots другого человека. Мол, им неудобно со мной играть»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Карат Это футбол, брат! Медиафутбол

Экс-одноклубник Карата в 2Drots просил тренера не ставить его в состав.

Нападающий рассказал, что некоторые футболисты «дротов» не хотели играть с ним.

В январе Карат перешел в «Амкал». До этого он неоднократно выражал недовольство малым количеством игровой практики.

Эрик: «Ты говорил, что некоторые люди просили не ставить тебя в состав…»

Карат: «Да. Имен я называть не буду. У меня был с Дмитрием Викторовичем [Кузнецовым] разговор, и он мне сказал, что некий человек или некие люди…»

Эрик: «Скажем так – это игрок 2Drots».

Карат: «Да, конечно».

Федос: «Викторович тебе его назвал, но ты просто сейчас не хочешь называть?»

Карат: «Да, нельзя».

Эрик: «Он не обидится, все равно ушел». 

Федос: «Этот человек еще в клубе?»

Эрик: «Нет».

Карат: «Кузнецов мне сказал, что некоторые люди просят поставить другого человека. Мол, им неудобно со мной играть».

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