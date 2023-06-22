Пике о Кингс Лиге: «Мы делаем что хотим, но позволяем зрителям высказать мнение – был ли офсайд, что делать при ничьей»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига болельщики Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике рассказал о взаимодействии с аудиторией Кингс Лиги.

«На сегодняшний день Кингс Лига – это 80% моего времени, потому что это нечто новое, то, что мы создали с нуля. Из прошлого опыта мы поняли, что если не делать с нуля, другим будет сложно принять изменения.

Мы делаем что хотим, но позволяем зрителям высказать свое мнение о том, были ли офсайд или как решится исход матча в случае ничьей», – сказал Пике.

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