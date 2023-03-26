Неймар похитил Пике в шуточном ролике, потребовав включить свою команду в медиалигу Жерара
Жерар Пике анонсировал создание команды Неймара и расширение Кингс Лиги в Южную Америку.
Кингс Лига необычным образом презентовала свое расширение на новый рынок.
Одним из участников турнира в Южной Америке будет команда бразильского нападающего «ПСЖ».
В твитере испанской медиалиги был опубликован трейлер, в котором Неймар «похищает» Пике.
Бывший защитник «Барселоны» сидит привязанным к стулу. К нему из телевизора обращается некто в маске.
Этим человеком оказывается Неймар. Сняв маску, он заявляет: «Здесь только один король. Я хочу команду в Кингс Лиге».
После этого Пике сразу же соглашается на просьбу Неймара.
Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.
В общей сложности на финальные матчи пришли 91 594 зрителя.
Ещё и Пике хорошо сыграл.
Станиславский сказал бы «верю»😂
Всё-таки Пике мастер своего дела