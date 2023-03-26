Неймар похитил Пике в шуточном ролике, потребовав включить свою команду в медиалигу Жерара

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига болельщики Камп Ноу Неймар стадионы Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике анонсировал создание команды Неймара и расширение Кингс Лиги в Южную Америку.

Кингс Лига необычным образом презентовала свое расширение на новый рынок.

Одним из участников турнира в Южной Америке будет команда бразильского нападающего «ПСЖ».

В твитере испанской медиалиги был опубликован трейлер, в котором Неймар «похищает» Пике.

 

Бывший защитник «Барселоны» сидит привязанным к стулу. К нему из телевизора обращается некто в маске.

Этим человеком оказывается Неймар. Сняв маску, он заявляет: «Здесь только один король. Я хочу команду в Кингс Лиге».

После этого Пике сразу же соглашается на просьбу Неймара.

Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.

В общей сложности на финальные матчи пришли 91 594 зрителя.

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5 комментариев

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Vićtor Diaź
Очень круто
Ещё и Пике хорошо сыграл.
Станиславский сказал бы «верю»😂
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Tpy6kaMerlina
Медиафутбол заменит обычный? Еще 10 лет и кому будет интересен классический скучный футбол с кучей неинтересных пресных матчей.
+2
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Красная стрела
Такими темпами, скоро Неймар там будет и правда
+2
-2
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psixyec
В ответ на это Пике похитил мать Неймара.
+3
-9
-6
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Joel Campbell
Кстати ,Барселона получил с этого матча любителей 2,5 ляма
Всё-таки Пике мастер своего дела
+43
-5
+38
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