Глава Медиалиги Осипов общался с Пике: «Обсудили коллаборацию, но из-за геополитики это тяжело осуществить»

Глава Медиалиги рассказал о беседе с Жераром Пике по поводу сотрудничества

В конце прошлого года бывший защитник «Барселоны» запустил испанский медиафутбольный турнир – .

– Мы заинтересованы в том, чтобы медиафутбол стал отдельным форматом шоу-спорта версии 2.0

– То есть тебе ближе история медиалиги Пике? Он не пытается внедриться в систему испанского футбола.

– Мы один раз созванивались, разговаривали на предмет коллаборации, но пока это тяжело осуществимо из-за геополитики.

– Ты с разговаривал?

– Да. Он сказал: «Супер, давайте двигаться вместе, мы оба за развитие наших проектов, за общую медийную движуху».

Но геополитика. Даже на нейтральной территории сейчас испанцы с нами… (разводит руками), – отметил .