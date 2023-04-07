Глава Медиалиги Осипов общался с Пике: «Обсудили коллаборацию, но из-за геополитики это тяжело осуществить»
Глава Медиалиги рассказал о беседе с Жераром Пике по поводу сотрудничества
В конце прошлого года бывший защитник «Барселоны» запустил испанский медиафутбольный турнир – Кингс Лигу.
– Мы заинтересованы в том, чтобы медиафутбол стал отдельным форматом шоу-спорта версии 2.0
– То есть тебе ближе история медиалиги Пике? Он не пытается внедриться в систему испанского футбола.
– Мы один раз созванивались, разговаривали на предмет коллаборации, но пока это тяжело осуществимо из-за геополитики.
– Ты с Пике разговаривал?
– Да. Он сказал: «Супер, давайте двигаться вместе, мы оба за развитие наших проектов, за общую медийную движуху».
Но геополитика. Даже на нейтральной территории сейчас испанцы с нами… (разводит руками), – отметил Николай Осипов.
Хоть я и не поддерживаю этот формат.