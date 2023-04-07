Глава Медиалиги Осипов общался с Пике: «Обсудили коллаборацию, но из-за геополитики это тяжело осуществить»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Медиафутбол

Глава Медиалиги рассказал о беседе с Жераром Пике по поводу сотрудничества

В конце прошлого года бывший защитник «Барселоны» запустил испанский медиафутбольный турнир – Кингс Лигу.

– Мы заинтересованы в том, чтобы медиафутбол стал отдельным форматом шоу-спорта версии 2.0

– То есть тебе ближе история медиалиги Пике? Он не пытается внедриться в систему испанского футбола.

– Мы один раз созванивались, разговаривали на предмет коллаборации, но пока это тяжело осуществимо из-за геополитики.

– Ты с Пике разговаривал?

– Да. Он сказал: «Супер, давайте двигаться вместе, мы оба за развитие наших проектов, за общую медийную движуху».

Но геополитика. Даже на нейтральной территории сейчас испанцы с нами… (разводит руками), – отметил Николай Осипов.

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12 комментариев

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Эксперт Спортс
Ответ tm5pvbngvj
Забанили наконец этого неадеквата. И поделом ему
Думаю он спецом так комментировал. Вот почему он не актив
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tm5pvbngvj
Ответ Эксперт Спортс
Спортс где ригобека?
Забанили наконец этого неадеквата. И поделом ему
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Dauren Zhalgasbayev
геополитика, русофобия, границы нато, однполярный мир и весь такой бред. Проблема только в одном человеке в РФ, который не понимает, что его время прошло.
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Homelender_666
Ответ Эксперт Спортс
Спортс где ригобека?
Переживаешь?)
+1
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Экспертное мнение
Ответ Эксперт Спортс
Спортс где ригобека?
опять наверно где-то пинает криштиботов или мадридистов
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Alex1104
Пике в курсе?
+5
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Екн Лор
Команда Роналдиньо против команды Мостового, было бы огненное зрелище
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Клирик
Если это так, то реально интересно.
Хоть я и не поддерживаю этот формат.
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GaasJT
Эээ, Ержан, проснись.
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Stas Zaitsev
ах эта геополитика окоянная, если бы не она..
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DanielCarvalho
Следующая новость: Пранкеры вован и Лексус звонили главе медиалиги, представившись Пике. Тот все еще и не догадывается , что Пике не разговаривает по русски
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Эксперт Спортс
Спортс где ригобека?
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