На «Камп Ноу» вскрикнули SIIIUUU, празднуя гол блогера-фаната «Реала». Он реализовал пенальти перед матчами Кингс Лиги

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига болельщики Камп Ноу стадионы Кингс Лига Медиафутбол

Фанаты на «Камп Ноу» исполнили знаменитый возглас, которым голы отмечает Криштиану Роналду.

Так болельщики встретили гол DjMariio – блогера, фаната «Реала» и президента клуба испанской медиалиги Ultimate Móstoles.

На сегодняшнем «Финале четырех» Кингс Лиги на «Камп Ноу» трибуны изначально освистывали DjMariio.

Но он сумел добиться признания болельщиков «Барсы», реализовав пенальти в товарищеской серии президентов клубов Кингс Лиги.

Блогер отпраздновал гол в стиле Роналду, а трибуны поддержали его, дружно затянув SIIIUUU!

Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.

В общей сложности на финальные матчи пришли 91 594 зрителя.

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14 комментариев

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Dexter Dallas
Забавно, что в новости про лянеля парень написал, что стадион скандирвоал это сиууууу. так его заминусили)))
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Лысый череп
Камп ноу вспомнил своего хозяина
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Val Smith
Ну так адекватных весёлых фанатов больше чем, душнил и клоунов.
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Muhammad Juraev
После его симуляции против Люксембурга?
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Muhammad Juraev
Ответ ZA.RMA
Кто такая Кристина?
Пора уже тебе замуж)
Не повезёт твоему мужу, если это конечно не будет Декард или Севушка)
+1
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Леван Мкртчян
Ответ juver_
Забавно, улыбнуло)
Лапорту тоже улыбнуло, аж на 2,53 млн . Тут можно и с SIIIUUU смириться на некоторое время)
+4
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Леван Мкртчян
Ответ ZA.RMA
Кто такая Кристина?
Да ладно Вам. Один строчит ’пепси’, другой отвечает ’Кристина’. Тут либо вообще не вылазить в спор персофанов, либо предъявлять претензии обоим, а не выборочно
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Роман
"91 594 зрителя"

Зрителей пришло как на матч Эль-Класико.
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ZA.RMA
Ответ bpfx5h6vrf
Комментарий удален модератором
Кто такая Кристина?
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-3
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Роман
Ответ Ramin Mamedov
а причем тут болельщики Барсы? если матч проходит на Камп Ноу, это не значит что там одни болельщики Барсы в Испании не так сложно добраться из Мадрида до Барселоны, тем более судя по всему там были все топовые местные блогеры, а малолеток фанатеющих по ним везде хватает
Только на этом же стадионе скандировали Месси-Месси.
Если посмотреть видео.
Фанаты оказались адекватными и поддержали празднование в стиле SII.
Тем более матч носил развлекательный характер.
+4
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bpfx5h6vrf
Ответ Umar Yunuszoda
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Ramin Mamedov
а причем тут болельщики Барсы?
если матч проходит на Камп Ноу, это не значит что там одни болельщики Барсы
в Испании не так сложно добраться из Мадрида до Барселоны, тем более судя по всему там были все топовые местные блогеры, а малолеток фанатеющих по ним везде хватает
+9
-4
+5
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AF007
Голы с пенок - суррогат, даже глоры замыкальщицы на последнем ЧМ это наконец поняли.

Слава богу именно Лео Кинг является лучшим бомбардиром в истории без их учета
+1
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Umar Yunuszoda
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juver_
Забавно, улыбнуло)
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Роман
Признание двух легенд.
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