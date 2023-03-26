На «Камп Ноу» вскрикнули SIIIUUU, празднуя гол блогера-фаната «Реала». Он реализовал пенальти перед матчами Кингс Лиги
Фанаты на «Камп Ноу» исполнили знаменитый возглас, которым голы отмечает Криштиану Роналду.
Так болельщики встретили гол DjMariio – блогера, фаната «Реала» и президента клуба испанской медиалиги Ultimate Móstoles.
На сегодняшнем «Финале четырех» Кингс Лиги на «Камп Ноу» трибуны изначально освистывали DjMariio.
Но он сумел добиться признания болельщиков «Барсы», реализовав пенальти в товарищеской серии президентов клубов Кингс Лиги.
Блогер отпраздновал гол в стиле Роналду, а трибуны поддержали его, дружно затянув SIIIUUU!
Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.
В общей сложности на финальные матчи пришли 91 594 зрителя.
Не повезёт твоему мужу, если это конечно не будет Декард или Севушка)
Зрителей пришло как на матч Эль-Класико.
Если посмотреть видео.
Фанаты оказались адекватными и поддержали празднование в стиле SII.
Тем более матч носил развлекательный характер.
если матч проходит на Камп Ноу, это не значит что там одни болельщики Барсы
в Испании не так сложно добраться из Мадрида до Барселоны, тем более судя по всему там были все топовые местные блогеры, а малолеток фанатеющих по ним везде хватает
Слава богу именно Лео Кинг является лучшим бомбардиром в истории без их учета