На «Камп Ноу» вскрикнули SIIIUUU, празднуя гол блогера-фаната «Реала». Он реализовал пенальти перед матчами Кингс Лиги

Фанаты на «Камп Ноу» исполнили знаменитый возглас, которым голы отмечает Криштиану Роналду.

Так болельщики встретили гол DjMariio – блогера, фаната «Реала» и президента клуба испанской медиалиги Ultimate Móstoles.

На сегодняшнем «Финале четырех» Кингс Лиги на «Камп Ноу» трибуны изначально освистывали DjMariio.

Но он сумел добиться признания болельщиков «Барсы», реализовав пенальти в товарищеской серии президентов клубов Кингс Лиги.

Блогер отпраздновал гол в стиле Роналду, а трибуны поддержали его, дружно затянув SIIIUUU!

Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» – турнира, основателем которого является Жерар Пике.

В общей сложности на финальные матчи пришли 91 594 зрителя.