Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили на «Камп Ноу» на «Финале четырех» Кингс Лиги

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Книга рекордов Гиннесса Кингс Лига Медиафутбол

Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили в Кингс Лиге.

«Финал четырех» – решающий этап сезона испанской медиалиги – накануне прошел на «Камп Ноу» в Барселоне. 

Всем зрителям подарили бумажные маски в форме короля – логотипа турнира – чтобы установить новый рекорд по количеству людей в масках.

 

Фото: скриншот Kings League InfoJobs

В общей сложности «Финал четырех» на стадионе «Барсы» посетили 91 594 зрителя.

Ранее рекордный показатель книги Гиннеса по количеству людей в масках составлял 30 050 человек.

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9 комментариев

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WESTERN-
Хороший медийный ход от Пике и Маркетологов Кингс Лиги
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Akezhan Kutvarov
Ответ T622222
Мировой рекорд был 1,5 года назад
И по всему миру, и маски сами купили, а кто-то даже свои логотипы туда делал)
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Екн Лор
Ответ deadjoker
Ни матча без рекорда в Барселоне. Предыдущий устроили болельщики айнтрахта вроде
Не болельщики Айнтрахта, а истинные хозяева стадиона Спотифай!
+1
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Арсен Папикян
Ответ игрочишка всея руси
Искусственно созданные рекорды не интересны .недавно там установили рекорд заполняемости женской лч так же искусственно создан.
Женская барса, сильная команда, всегда побеждают, поэтому фанаты ходят
+7
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Роман Марченко
Ответ T622222
Мировой рекорд был 1,5 года назад
я думал, что 3 года назад)
и тоже при участии 👑
+1
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Sanya Kruus
Ответ игрочишка всея руси
Искусственно созданные рекорды не интересны .недавно там установили рекорд заполняемости женской лч так же искусственно создан.
что не так с заполняемостью в лч лол
+8
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+7
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игрочишка всея руси
Искусственно созданные рекорды не интересны .недавно там установили рекорд заполняемости женской лч так же искусственно создан.
+4
-5
-1
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deadjoker
Ни матча без рекорда в Барселоне. Предыдущий устроили болельщики айнтрахта вроде
+10
-9
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T622222
Мировой рекорд был 1,5 года назад
+14
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