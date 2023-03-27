Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили на «Камп Ноу» на «Финале четырех» Кингс Лиги
Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили в Кингс Лиге.
«Финал четырех» – решающий этап сезона испанской медиалиги – накануне прошел на «Камп Ноу» в Барселоне.
Всем зрителям подарили бумажные маски в форме короля – логотипа турнира – чтобы установить новый рекорд по количеству людей в масках.
Фото: скриншот Kings League InfoJobs
В общей сложности «Финал четырех» на стадионе «Барсы» посетили 91 594 зрителя.
Ранее рекордный показатель книги Гиннеса по количеству людей в масках составлял 30 050 человек.
и тоже при участии 👑