Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили на «Камп Ноу» на «Финале четырех» Кингс Лиги

Мировой рекорд на по числу людей, одновременно надевших маски, установили в .

«Финал четырех» – решающий этап сезона испанской медиалиги – накануне прошел на «Камп Ноу» в Барселоне.

Всем зрителям подарили бумажные маски в форме короля – логотипа турнира – чтобы установить новый рекорд по количеству людей в масках.

Фото: скриншот Kings League InfoJobs

В общей сложности «Финал четырех» на стадионе «Барсы» посетили 91 594 зрителя.

Ранее рекордный показатель книги Гиннеса по количеству людей в масках составлял 30 050 человек.