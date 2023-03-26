91 594 зрителя посетили «Финал четырех» испанской медиалиги на «Камп Ноу»

Более 90 тысяч зрителей посетили «Финал четырех» испанской медиалиги.

Сегодня на « » проходит «Финал четырех» .

В общей сложности на стадионе собралось 91 594 зрителя.

На матчах присутствуют Серхио Агуэро и другие звезды футбола.

Перед началом игр стадион скандировал имя Месси, требуя возвращение легендарного аргентинца в «Барселону».