91 594 зрителя посетили «Финал четырех» испанской медиалиги на «Камп Ноу»
Более 90 тысяч зрителей посетили «Финал четырех» испанской медиалиги.
Сегодня на «Камп ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги.
В общей сложности на стадионе собралось 91 594 зрителя.
На матчах присутствуют Серхио Агуэро и другие звезды футбола.
Перед началом игр стадион скандировал имя Месси, требуя возвращение легендарного аргентинца в «Барселону».
Суть в том, что сам формат имеет место быть. И если передо мной поставят выбор - потратить 90 минут жизни на матч фнл или на матч медиалиги, я скорее выберу второе