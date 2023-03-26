91 594 зрителя посетили «Финал четырех» испанской медиалиги на «Камп Ноу»

Теги Барселона Серхио Агуэро Жерар Пике Ла Лига болельщики Камп Ноу стадионы Кингс Лига Медиафутбол

Более 90 тысяч зрителей посетили «Финал четырех» испанской медиалиги.

Сегодня на «Камп ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги.

В общей сложности на стадионе собралось 91 594 зрителя.

На матчах присутствуют Серхио Агуэро и другие звезды футбола.

Перед началом игр стадион скандировал имя Месси, требуя возвращение легендарного аргентинца в «Барселону».

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15 комментариев

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AR Hongover
Ответ sC@ryClown!
Барселона главный футбольный город Европы
Немцы поржали
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-2
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AF007
Ответ андрэ
самое смешное, что сейчас наши со своим мутным говнотурниром начнут примазываться к этому событию))
Погоди, а чем их говнотурнир отличается от нашего говнотурнира? Заслугами участников? Ну так это другие виноваты, что у нас звездой считается условный Глушаков, который у них не пробился бы в запас молодежки Осасуны.

Суть в том, что сам формат имеет место быть. И если передо мной поставят выбор - потратить 90 минут жизни на матч фнл или на матч медиалиги, я скорее выберу второе
+6
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+6
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Александр Сандалов
Ответ sC@ryClown!
Барселона главный футбольный город Европы
Болелы Айнтрахта не дадут соврать
+3
-7
-4
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Красная стрела
Не, они нас реально умыли😂да и весь мир. Не пойму, то ли желтуху они так любят, то ли готовы смотреть футбол любого уровня. 🤷🏿‍♂️
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& Co1366
Ответ Appa
Рекорд именно в ЛЕ, а не рекорд в истории камп ноу
Да, в ЛЕ рекорд, а рекорд Камп Ноу - 1/4 КЕЧ в 1986г. в матче с Юве 120 тыс.чел.
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Ussaev M
вот где по настоящему любят футбол
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Эль Иберико
Вот это да..успех
+3
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Appa
Ответ & Co1366
Зрителей больше, чем на матче с МЮ в ЛЕ, а ведь там был рекорд!
Рекорд именно в ЛЕ, а не рекорд в истории камп ноу
+4
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Александр Кудрявцев
Вот значит что нет этого fan id
+6
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& Co1366
Зрителей больше, чем на матче с МЮ в ЛЕ, а ведь там был рекорд!
+5
-1
+4
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андрэ
самое смешное, что сейчас наши со своим мутным говнотурниром начнут примазываться к этому событию))
+32
-5
+27
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crazy_elky
Они просто отрываются на матчах без фан айди )
+12
-1
+11
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Александр Кузичкин
Ответ sC@ryClown!
Барселона главный футбольный город Европы
Лондон,не?
+4
-12
-8
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evil
не Россия-Ирак, конечно, но тоже ничего
+2
-2
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sC@ryClown!
Барселона главный футбольный город Европы
+33
-13
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