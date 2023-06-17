Хавбек 2Drots Борис Фартуна поедет на просмотр в команду ФНЛ
Роман Орещук рассказал, что отправит Бориса Фартуну на просмотр в ФНЛ.
– У вас были переговоры с Борисом Фартуной из 2Drots. Сейчас будет трансферное окно – поедет ли Борис на просмотр?
– Я думаю, что да.
– В какую команду?
– Пока еще не могу сказать.
– Поедет на просмотр в команду РПЛ или ФНЛ?
– Да какая Премьер-лига? Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Премьер-лига – это Бундеслига, так и напишите. Я очень надеюсь, что в ФНЛ его отправлю, – сказал Орещук.
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