Хавбек 2Drots Борис Фартуна поедет на просмотр в команду ФНЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Роман Орещук 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Медиафутбол

Роман Орещук рассказал, что отправит Бориса Фартуну на просмотр в ФНЛ.

–  У вас были переговоры с Борисом Фартуной из 2Drots. Сейчас будет трансферное окно – поедет ли Борис на просмотр?

– Я думаю, что да.

– В какую команду?

– Пока еще не могу сказать.

– Поедет на просмотр в команду РПЛ или ФНЛ?

– Да какая Премьер-лига? Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Премьер-лига – это Бундеслига, так и напишите. Я очень надеюсь, что в ФНЛ его отправлю, – сказал Орещук.

Хавбек 2Drots Фартуна: «Мне интересно сотрудничество с Орещуком. У меня есть шансы заиграть в РПЛ»

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2 комментария

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deadjoker
Борис хрен попадешь :)) по воротам…
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0
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Сергей Жарковский
Объявления о наборе в профессиональный футбол из дурлиги.
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