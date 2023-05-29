Хавбек 2Drots Фартуна: «Мне интересно сотрудничество с Орещуком. У меня есть шансы заиграть в РПЛ»

Борис Фартуна высказался об интересе со стороны Романа Орещука.

– Ты хочешь в профессиональный футбол?

– Да, конечно. Я всегда этого хотел и об этом говорил. Мне интересно сотрудничество с . Мне предлагали одно агентство, я отказался от него, ждал другое предложение.

– Как считаешь, у тебя есть шансы в РПЛ?

– 100% есть. Все зависит от человека, его самоотдачи, подготовки, в процессе, как реагирует на всякие изменения. Любой человек с профессиональным прошлым может заиграть в РПЛ.

– Пойдешь в ФНЛ?

– Если будет предложение от команды, у которой задача выйти в , соглашусь 100%.

– Пойдешь ли в среднюю команду ФНЛ?

– Будем разговаривать, если будет предложение. Там все решится, пока не знаю.

– Ты близок к уходу из 2Drots?

– Все возможно, – сказал полузащитник 2Drots.

Орещук встретился с хавбеком 2Drots Фартуной: «Его точно в ФНЛ на просмотр можно предлагать»