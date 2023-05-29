Хавбек 2Drots Фартуна: «Мне интересно сотрудничество с Орещуком. У меня есть шансы заиграть в РПЛ»
Борис Фартуна высказался об интересе со стороны Романа Орещука.
– Ты хочешь в профессиональный футбол?
– Да, конечно. Я всегда этого хотел и об этом говорил. Мне интересно сотрудничество с Романом Орещуком. Мне предлагали одно агентство, я отказался от него, ждал другое предложение.
– Как считаешь, у тебя есть шансы в РПЛ?
– 100% есть. Все зависит от человека, его самоотдачи, подготовки, в процессе, как реагирует на всякие изменения. Любой человек с профессиональным прошлым может заиграть в РПЛ.
– Пойдешь в ФНЛ?
– Если будет предложение от команды, у которой задача выйти в РПЛ, соглашусь 100%.
– Пойдешь ли в среднюю команду ФНЛ?
– Будем разговаривать, если будет предложение. Там все решится, пока не знаю.
– Ты близок к уходу из 2Drots?
– Все возможно, – сказал полузащитник 2Drots.
Орещук встретился с хавбеком 2Drots Фартуной: «Его точно в ФНЛ на просмотр можно предлагать»
https://www.youtube.com/watch?v=IWqhXVVbZd8