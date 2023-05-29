Хавбек 2Drots Фартуна: «Мне интересно сотрудничество с Орещуком. У меня есть шансы заиграть в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Роман Орещук 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна возможные трансферы Медиафутбол

Борис Фартуна высказался об интересе со стороны Романа Орещука.

– Ты хочешь в профессиональный футбол?

– Да, конечно. Я всегда этого хотел и об этом говорил. Мне интересно сотрудничество с Романом Орещуком. Мне предлагали одно агентство, я отказался от него, ждал другое предложение.

– Как считаешь, у тебя есть шансы в РПЛ?

– 100% есть. Все зависит от человека, его самоотдачи, подготовки, в процессе, как реагирует на всякие изменения. Любой человек с профессиональным прошлым может заиграть в РПЛ.

– Пойдешь в ФНЛ?

– Если будет предложение от команды, у которой задача выйти в РПЛ, соглашусь 100%.

– Пойдешь ли в среднюю команду ФНЛ?

– Будем разговаривать, если будет предложение. Там все решится, пока не знаю.

– Ты близок к уходу из 2Drots?

– Все возможно, – сказал полузащитник 2Drots.

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5 комментариев

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tommy_hell_trigger
Кто это вообще?
+4
0
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EXTREEM_88
Ответ Давид Кочинян
Герой программы «Беременна в 16»: https://www.youtube.com/watch?v=IWqhXVVbZd8
И кстати футбольст хороший
+2
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Spaten
Через О вроде фортуна пишется
+1
-1
0
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rwm7
Это говно все еще всплывает в ленте "Последние новости футбола", как исправить? (
0
0
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Давид Кочинян
Ответ tommy_hell_trigger
Кто это вообще?
Герой программы «Беременна в 16»:

https://www.youtube.com/watch?v=IWqhXVVbZd8
0
0
0
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