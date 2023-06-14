Президент 2Drots Женя заплатил 290 тысяч рублей за лечение и реабилитацию Нтумбы. Игрок «Ростова» получил травму в матче Медиалиги

Расходы на лечение и реабилитацию Артема Нтумбы взял на себя президент 2Drots Женя.

– О лечении после твоей травмы, это же не бесплатная история, насколько я понимаю.

– Жека оплатил.

– Полностью покрыл все расходы?

– Да.

– Большой респект Жеке Бабзунису. Сколько вышло, примерно?

– 220 тысяч. Еще 70 тысяч реабилитация, – рассказал форвард 2Drots.

Напомним, что зимой на правах аренды перешел из «Ростова» в « », но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в за 2Drots и получил тяжелую травму колена.