Президент 2Drots Женя заплатил 290 тысяч рублей за лечение и реабилитацию Нтумбы. Игрок «Ростова» получил травму в матче Медиалиги
Расходы на лечение и реабилитацию Артема Нтумбы взял на себя президент 2Drots Женя.
– О лечении после твоей травмы, это же не бесплатная история, насколько я понимаю.
– Жека оплатил.
– Полностью покрыл все расходы?
– Да.
– Большой респект Жеке Бабзунису. Сколько вышло, примерно?
– 220 тысяч. Еще 70 тысяч реабилитация, – рассказал форвард 2Drots.
Напомним, что Нтумба зимой на правах аренды перешел из «Ростова» в «Велес», но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots и получил тяжелую травму колена.
опомнитесь!