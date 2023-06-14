Президент 2Drots Женя заплатил 290 тысяч рублей за лечение и реабилитацию Нтумбы. Игрок «Ростова» получил травму в матче Медиалиги

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы Велес деньги 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Женя 2Drots Медиафутбол

Расходы на лечение и реабилитацию Артема Нтумбы взял на себя президент 2Drots Женя.

– О лечении после твоей травмы, это же не бесплатная история, насколько я понимаю. 

– Жека оплатил.

– Полностью покрыл все расходы?

– Да.

– Большой респект Жеке Бабзунису. Сколько вышло, примерно?

– 220 тысяч. Еще 70 тысяч реабилитация, – рассказал форвард 2Drots.

Напомним, что Нтумба зимой на правах аренды перешел из «Ростова» в «Велес», но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots и получил тяжелую травму колена.

5 комментариев

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svft
вы задрали со своей тумбой. как все это проникает в ленту?!?
опомнитесь!
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blackwerwolf
Сколько ж этих проныр Жень - задротов и Нтумб.
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Артем Гладских
Слишком много говорят про какие-то Нтумбы .
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Фут.Боль
Нтумбе больше подходит имя Тудери.
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Sergeev55
в Премьер-лиге никто бы не стал его за столько лечить
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