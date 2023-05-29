Орещук о нападающем 2D Гаучо: «Не понимаю, что он делает в Медиалиге. Это готовый игрок для ФНЛ»

Роман Орещук высоко оценил уровень форварда 2Drots Гаучо.

– Все говорят, что Манне ( – Sports.ru) стоит пойти в профессиональный футбол? Что думаете?

– Слышал про него, но насколько я понял, он желанием сильно не горит переходить в профессиональный футбол. Ну и мне больше нравятся креативные футболисты.

Я бы еще рекомендовал. По сегодняшней игре (матч 5-го тура Медиалиги 2Drots – «Эгриси» – Sports.ru) он, конечно, просто красавец. Все принял, все отдал, все по уму. Не понимаю, что он здесь делает, почему клубы им не интересуются. Для ФНЛ он уже готовый игрок.

– Есть еще игроки, кто вам интересен в ?

– Давайте я все карты вам раскрывать не буду. Понятно, что это немножко не моя лига. Приезжаю, смотрю на весь этот балаган. Но все равно есть изюминки. В каждой команде можно кого-то выделить, пока остановил внимание на Фартуне, – рассказал .

Футбольный агент ранее встретился с полузащитником 2Drots Борисом Фартуной.

Уткин посоветовал игрокам Медиалиги держаться подальше от Орещука: «Это самое разумное, если хочешь попасть в профессиональный футбол»