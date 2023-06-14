«Был момент, когда я стеснялся себя. Спрашивал маму, почему я не белый, девочкам не нравлюсь». Нтумба о детстве

Теги Ростов премьер-лига Россия 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Артем Нтумба признался, что стеснялся своего цвета кожи в детстве.

– У тебя не было такого, что из-за цвета кожи ты начинал загоняться и не считал себя таким, как все?

– Было такое. В первом-втором классе был момент, когда я стеснялся себя. Спрашивал маму, почему я не белый, девочкам не нравлюсь. Не знаю, с чего я это взял, но так было.

Но затем в определенный момент что-то щелкнуло, и мне уже в кайф был мой цвет кожи. Это произошло, наверное, лет в девять. Наверное, можно сказать, что я начал нравиться себе, – отметил нападающий.

Накануне появилась информация, что «Ростов» расторгнет контракт с 20-летним игроком.

Нтумба зимой на правах аренды перешел в «Велес», но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots и получил тяжелую травму колена.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

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9 комментариев

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Пепси пеналдувич
Это то все ладно, кто ты и почему в ленте….
+18
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Роберт Валанцаска
Ответ Пепси пеналдувич
Предвкушаю комменты о 3 ноге.
Нашел что предвкушать
+16
0
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blackwerwolf
Это неправда. Есть много девочек, которым нравятся Нтумбы.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Не та страна, чтобы на блм карьеру построить. Ну или как кавалло
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Spaten
Дикембе Нтумба
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romanisti89
кто это?
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svft
а, это не тот Артем
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Артем Гладских
А кто он ? Вроде бы всех нтумб муамб любят женщины!
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