«Был момент, когда я стеснялся себя. Спрашивал маму, почему я не белый, девочкам не нравлюсь». Нтумба о детстве

Артем Нтумба признался, что стеснялся своего цвета кожи в детстве.

– У тебя не было такого, что из-за цвета кожи ты начинал загоняться и не считал себя таким, как все?

– Было такое. В первом-втором классе был момент, когда я стеснялся себя. Спрашивал маму, почему я не белый, девочкам не нравлюсь. Не знаю, с чего я это взял, но так было.

Но затем в определенный момент что-то щелкнуло, и мне уже в кайф был мой цвет кожи. Это произошло, наверное, лет в девять. Наверное, можно сказать, что я начал нравиться себе, – отметил нападающий.

Накануне появилась информация, что «Ростов» расторгнет контракт с 20-летним игроком.

Нтумба зимой на правах аренды перешел в «Велес», но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots и получил тяжелую травму колена.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔