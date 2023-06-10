Сибскана о Турищеве, Ивахнове и Нтумбе: «1 гол и 2 голевые на троих – ужасный результат»

Андрей Сибскана оценил игру Матвея Ивахнова, Максима Турищева и Артема Нтумбы.

«Обсер медийных футболистов в РПЛ. Парни, которые стали известны на ютубе, играли в этом году в лучшей лиге России. Надо признать – получилось плохо.

Все трое – нападающие, но не попадающие и не забивающие. 1 гол и 2 голевые на троих – это ужасный результат», – написал капитан «Амкала».

Ранее все 3 нападающих снимались на канале 2Drots, а Ивахнов также успел поиграть за «Амкал».

В нынешнем сезоне Ивахнов отличился 1 забитым голом, а Турищев – 2 голевыми передачами.