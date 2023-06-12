«2Drots оплатили операцию Нтумбе, насколько я слышал». Спортивный директор «Ростова» Рыскин о форварде

Теги Ростов травмы Первая лига Велес Алексей Рыскин 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Алексей Рыскин рассказал, кто оплатил операцию Артему Нтумбе.

Нападающий получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиге. Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура МФЛ-3 2Drots – FC Bus (1:2). При попытке пойти в дриблинг 20-летний форвард оступился, подвернул колено и упал на газон.

Позже Артем перенес операцию после разрыва крестообразной связки.

– Мы в диалоге с его агентом. Сейчас найдем какое-то решение. Мы уже устно договорились: когда подпишем документы, тогда объявим.

– Документ о расторжении контракта?

– Я не хочу пока ничего говорить. Пока мы в переговорах, мы не комментируем.

– Кто оплатил операцию Артему?

– Он находился в аренде. Вообще, это ответственность клуба, который его арендовал.

Но, насколько я слышал из прессы, эту операцию оплатил медийный футбольный клуб 2Drots, – сообщил спортивный директор «Ростова».

Напомним, Нтумба принадлежит «Ростову», но находится в аренде в «Велесе».

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

 

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Нтумбу не подпускать к проф. футболу с таким отношением, пусть дальше в медиа гоняет. Как так можно безответственно себя вести, имея контракт с клубом РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий