«2Drots оплатили операцию Нтумбе, насколько я слышал». Спортивный директор «Ростова» Рыскин о форварде

Алексей Рыскин рассказал, кто оплатил операцию Артему Нтумбе.

Нападающий получил травму колена в дебютном матче в . Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура МФЛ-3 2Drots – FC Bus (1:2). При попытке пойти в дриблинг 20-летний форвард оступился, подвернул колено и упал на газон.

Позже Артем перенес операцию после разрыва крестообразной связки.

– Мы в диалоге с его агентом. Сейчас найдем какое-то решение. Мы уже устно договорились: когда подпишем документы, тогда объявим.

– Документ о расторжении контракта?

– Я не хочу пока ничего говорить. Пока мы в переговорах, мы не комментируем.

– Кто оплатил операцию Артему?

– Он находился в аренде. Вообще, это ответственность клуба, который его арендовал.

Но, насколько я слышал из прессы, эту операцию оплатил медийный футбольный клуб 2Drots, – сообщил спортивный директор «Ростова».

Напомним, Нтумба принадлежит «Ростову», но находится в аренде в «Велесе».

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